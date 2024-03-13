Европарламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте

13 марта 2024 года Европейский парламент принял историческое решение, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение основополагающих прав человека, а также содействие инновациям, - закон об искусственном интеллекте. Документ получил большинство голосов: 523 голоса "за", 46 "против" и 49 "воздержались".

Ключевые положения Закона об искусственном интеллекте

Согласно закону ЕС об ИИ, установлены конкретные запреты на применение ИИ, которые представляют угрозу для прав граждан.

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В частности, строго запрещены системы биометрической категоризации на основе чувствительных признаков, а также несанкционированное извлечение изображений лица для баз данных распознавания лиц из таких источников, как Интернет или камеры видеонаблюдения.

Законодательство запрещает такие практики, как распознавание эмоций в образовательной и профессиональной среде, социальный скоринг, прогноз и манипулирование человеческим поведением или уязвимыми местами с помощью искусственного интеллекта.

Правоохранительные органы также подпадают под ограничения согласно новому законодательству, особенно по использованию систем биометрической идентификации.

Исключения существуют для таких сценариев, как целенаправленный поиск пропавших без вести лиц или борьба с терроризмом, хотя и здесь предусмотрены строгие гарантии и судебный надзор.

Кроме того, закон ЕС об ИИ накладывает особые обязательства на системы ИИ с высокой степенью риска, охватывающие такие секторы, как:

критическая инфраструктура,

образование,

трудоустройство,

здравоохранение,

правоохранительные органы.

Отныне системы ИИ и их базовые модели должны соответствовать конкретным требованиям по прозрачности, включая соблюдение законов ЕС об авторском праве и подробную отчетность об учебном контенте.

Кроме тог, разработчики обязаны оценивать и уменьшать потенциальные риски, вести журналы использования, обеспечивать прозрачность и точность, а также интегрировать механизмы человеческого надзора.

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Когда закон вступит в силу?

Закон об ИИ пройдет окончательную юридическую и лингвистическую проверку перед тем, как будет официально принят Европейским Советом. Он вступит в силу через 12 дней после публикации в официальном журнале, а его полное применение начнется через 24 месяца, за исключением отдельных положений, для которых установлены более ранние сроки.