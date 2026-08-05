Мы уже знаем все о Google Pixel 11 – стоит ли его ждать или лучше выбрать предыдущую модель

Google готовится к презентации Pixel 11, но инсайдеры уже раскрыли все карты. Пользователи оказались перед дилеммой: ждать новинку или воспользоваться скидками на текущую модель. Рынок смартфонов сейчас переживает не лучшие времена, что напрямую влияет на характеристики будущих устройств.

Аппаратное обеспечение и память: технологический прорыв или вынужденная экономия?

Главной интригой новинки стал процессор Tensor G6. Он изготовлен по 2-нанометровому технологическому процессу на мощностях TSMC, что делает Pixel 11 первым смартфоном на рынке с такой технологией. Теоретически это должно обеспечить значительный прирост энергоэффективности, однако эксперты настроены скептически в отношении общей производительности. Несмотря на новый технологический процесс, графический чип может оказаться слабее, чем ожидалось, пишет 9to5Google.

Еще больше вопросов вызывает ситуация с оперативной памятью. В погоне за оптимизацией затрат Google уменьшила объем оперативной памяти в моделях Pro и Pro Fold с 16 до 12 гигабайт. Это выглядит странно, ведь современные функции искусственного интеллекта требуют все больше ресурсов. Вместо этого компания сделала базовым объем хранилища в 256 гигабайт для всей линейки, окончательно отказавшись от версий на 128 гигабайт.

Дизайн и новые фишки: от тонкой камеры до HiLight

Внешне Pixel 11 получит самый тонкий в истории серии выступ камеры. Базовая модель предложит пользователям 30-кратный суперзум и впечатляющую автономность – до 30 часов работы. Разработчики также заявляют о возможности зарядить устройство до 55% всего за пять минут, хотя такие цифры вызывают сомнения у технических специалистов.

Одной из самых интересных аппаратных новинок станет функция HiLight, которую ранее называли Pixel Glow. Это многоцветный светодиод на задней панели, встроенный в блок камер. Он будет выполнять роль индикатора уведомлений, когда смартфон лежит экраном вниз. HiLight будет мигать разными цветами во время входящих звонков от избранных контактов или при взаимодействии с искусственным интеллектом Gemini.

Стоит ли ждать 12 августа?

Несмотря на инновации, Pixel 11 может стать очередным этапом подорожания без реальных инноваций и преимуществ. На этом фоне Pixel 10, который часто продается по цене около 500 долларов, выглядит очень привлекательным предложением. Текущее поколение имеет больше оперативной памяти в Pro-версиях и гарантированные обновления в течение следующих шести лет.

Если вам нужен надежный смартфон уже сейчас, покупка Pixel 10 или даже Pixel 10a за 350 долларов может быть более рациональным решением, если вас не интересуют лампочка на задней панели и несколько цифр в характеристиках процессора.