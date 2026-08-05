Залізо та пам'ять: технологічний прорив чи вимушена економія?

Головною інтригою новинки став процесор Tensor G6. Його виготовили за 2-нанометровим техпроцесом на потужностях TSMC, що робить Pixel 11 першим смартфоном на ринку з такою технологією. Теоретично це має забезпечити значний приріст енергоефективності, проте експерти налаштовані скептично щодо загальної продуктивності. Попри новий техпроцес, графічний чип може виявитися слабшим за очікування, пише 9to5Google.

Ще більше запитань викликає ситуація з оперативною пам'яттю. У гонитві за оптимізацією витрат Google зменшила обсяг оперативної пам'яті в моделях Pro та Pro Fold з 16 до 12 гігабайтів. Це виглядає дивно, адже сучасні функції штучного інтелекту потребують дедалі більше ресурсів. Натомість компанія зробила базовим обсяг накопичувача у 256 гігабайтів для всієї лінійки, остаточно відмовившись від версій на 128 гігабайтів.

Дизайн та нові фішки: від тонкої камери до HiLight

Зовнішньо Pixel 11 отримає найтонший в історії серії виступ камери. Базова модель запропонує користувачам 30-кратний суперзум та вражаючу автономність – до 30 годин роботи. Розробники також заявляють про можливість зарядити пристрій до 55% всього за п'ять хвилин, хоча такі цифри викликають сумніви у технічних фахівців.

Однією з найцікавіших апаратних новинок стане функція HiLight, яку раніше називали Pixel Glow. Це багатоколірний світлодіод на задній панелі, вбудований у блок камер. Він виконуватиме роль індикатора сповіщень, коли смартфон лежить екраном донизу. HiLight блиматиме різними кольорами під час вхідних дзвінків від обраних контактів або при взаємодії зі штучним інтелектом Gemini.

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Чи варто чекати 12 серпня?

Попри інновації, Pixel 11 може стати черговим етапом подорожчання без реальних інновацій та переваг. На цьому фоні Pixel 10, який часто продають за ціною близько 500 доларів, виглядає дуже привабливою пропозицією. Поточне покоління має більше оперативної пам'яті в Pro-версіях і гарантовані оновлення протягом наступних шести років.

Якщо вам потрібен надійний смартфон уже зараз, покупка Pixel 10 або навіть Pixel 10a за 350 доларів може бути раціональнішим рішенням, якщо вам не цікаві лампочка на задній панелі та кілька цифр до характеристик процесора.