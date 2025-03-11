Рекламные изображения Google Pixel 9a слили в сеть перед релизом

Ожидается, что скоро Google представит бюджетный Pixel 9a. Ранее мы уже видели много утечек об этом смартфоне и даже целое видео с готовым устройством, которое подтвердило его дизайн без массивной камеры, выступающей над корпусом. Теперь в сети оказались маркетинговые материалы, которые показывают Pixel 9a во всех его цветах и с разных углов.

Pixel 9a уже близко

Тот факт, что компания уже изготовила изображение для размещения на странице товара в своем магазине, говорит о приближении релиза. Хотя неизвестно, когда это точно будет, можно ожидать, что он не заставит себя ждать. Серия "a" всегда выходила в мае, однако, как мы знаем, с последним поколением смартфонов Google сместила даты на два месяца назад. Это означает, что Pixel 9a должен выйти где-то в марте. Предыдущие слухи, которые появились в феврале, установили день презентации на 19 марта, но пока нет новых подтверждений этой даты, сообщает 24 Канал со ссылкой на 91mobiles.

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Теперь в сети появились вероятные маркетинговые материалы Google Pixel 9a. Утечка не только в очередной раз раскрывает дизайн и различные варианты цветов Pixel 9a, но и дает нам представление о некоторых функциях, которыми может быть оснащен телефон.

Pixel 9a можно увидеть в четырех цветах: Обсидиан, Фарфор, Пион и Ирис. Утечка изображений также демонстрирует модуль камеры, который отличается от других Pixel. Одно из изображений подчеркивает водонепроницаемость (вероятно, может соответствовать рейтингу IP68), хотя точная ее категория неизвестна. Pixel 9a также имеет функции Google Gemini, защиты от краж и тому подобное.



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google



Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google

Предыдущие слухи сообщали, что Pixel 9a может иметь двойную камеру на 48 и 13 мегапикселей.

Ожидается, что он будет работать на процессоре Tensor G4

Смартфон может быть предложен в комбинациях с 8 гигабайтов оперативной памяти/128 постоянной памяти, а также 8 гигабайтов оперативной памяти/256 постоянной.

Дисплей будет 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем Actua с частотой обновления 120 Гц и 2700 пикселей и разрешением 1080x2424 (FHD+).

Батарея, по слухам, может быть огромной – 5100 миллиампер-часов, с поддержкой проводной и 7,5 Вт беспроводной зарядки.

Google Pixel 9a / Фото evleaks/91Mobiles/Google

Ожидается, что в этом году Google повысит цену на Pixel 9a по сравнению с Pixel 8a. Ходят слухи, что Pixel 9a может стоить 599 долларов за версию на 256 ГБ, что на 40 долларов больше по сравнению с моделью Pixel 8a на 256 ГБ, которая стартовала за 549 долларов. Вместе с тем цена модели на 128 ГБ останется неизменной.