Пять опасностей, связанных со скачиванием приложений для Android из сторонних магазинов

Одна из главных опасностей сторонних магазинов приложений – недостаточный контроль за тем, как разработчики собирают и используют информацию пользователей. Об этом пишет BGR.

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Хищение личных данных

Google Play имеет правила, касающиеся конфиденциальности и раскрытия информации о сборе данных. Неизвестные платформы могут не обеспечивать аналогичного уровня проверки и прозрачности.

В результате даже обычный фоторедактор или мобильная игра могут получать доступ к контактам, фотографиям, геолокации и другим личным данным. Собранную информацию могут использовать для создания рекламных профилей или в других целях, в частности для мошенничества с персональными данными.

Чрезмерные разрешения для приложений

Операционная система Android имеет систему разрешений, которая ограничивает доступ приложений к камере, микрофону, геолокации и другим функциям устройства.

Однако опасные приложения могут запрашивать больше разрешений, чем требуется для их работы. Особенно рискованным является доступ к специальным возможностям Android (Accessibility Services). Эти инструменты предназначены для помощи людям с нарушениями зрения и другими потребностями, но при неправильном использовании могут позволить злоумышленникам взаимодействовать с интерфейсом смартфона.

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Например, вредоносное приложение может считывать информацию с экрана, перехватывать коды двухфакторной аутентификации или выполнять действия без ведома владельца устройства.

Поэтому стоит регулярно проверять разрешения установленных приложений. Если простая игра запрашивает доступ к микрофону, камере или контактам без видимой причины, лучше отказать ей в таком доступе.

Заражение вредоносным программным обеспечением

Загрузка программ из непроверенных источников увеличивает риск заражения смартфона вредоносным программным обеспечением.

Злоумышленники могут брать легальные приложения, изменять их программный код и добавлять скрытые вредоносные функции. После этого модифицированные версии размещают на сторонних платформах, часто выдавая их за бесплатные или расширенные версии популярных программ.

Среди возможных угроз:

Трояны – маскируются под обычные программы, в частности банковские приложения, но выполняют вредоносные действия.

Шпионское программное обеспечение – незаметно собирает личную информацию пользователя.

Программы-вымогатели – блокируют доступ к данным или устройству и требуют деньги за восстановление доступа.

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Google Play использует автоматизированные проверки приложений для выявления известных угроз, подозрительного поведения и вредоносного кода. В то же время официальный магазин также не гарантирует абсолютной защиты: некоторым опасным приложениям удается пройти первоначальную проверку.

Отсутствие регулярных обновлений

Еще одна проблема сторонних магазинов – отсутствие надежной системы обновления приложений. В отличие от Google Play, неизвестные платформы не всегда обеспечивают автоматическую установку новых версий.

Это означает, что даже легальное приложение может долгое время оставаться устаревшим. Если разработчик уже исправил уязвимость в новой версии, но пользователь не получил обновление, его смартфон остается потенциальной мишенью для атак.

Злоумышленники часто используют уже известные уязвимости старого программного обеспечения, чтобы получить несанкционированный доступ к устройствам.

Официальные магазины упрощают этот процесс благодаря автоматическому поиску и установке обновлений. Поэтому приложения из Google Play обычно проще поддерживать в актуальном состоянии.

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Скрытые платежи и финансовое мошенничество

Сторонние магазины также могут создавать риски для финансов пользователей. Опасные приложения способны скрывать условия платной подписки, затруднять ее отмену или использовать системные разрешения для отправки платных SMS без ведома владельца смартфона.

Даже официальные магазины не обеспечивают полную защиту от недобросовестных разработчиков. Пользователь может случайно оформить еженедельную или ежемесячную подписку, не обратив внимания на условия оплаты. Однако у Google Play есть механизмы контроля за платежами и возможность обратиться за возвратом средств. Кроме того, отменить подписку через официальный магазин обычно проще, чем через неизвестную стороннюю платформу.

Особенно осторожно следует относиться к программам, которые обещают показать, кто перестал следить за вами в инстаграме, предлагают бесплатные версии платных приложений или обещают функции, недоступные в официальных приложениях.