Сортировка больше не нужна: пластиковый мусор теперь легко превращают в водородное топливо

Ученые разработали метод преобразования смешанного пластикового мусора в чистый водород. Новая технология позволяет полностью обойти этап сортировки, что делает переработку отходов значительно более дешевой и эффективной в промышленных масштабах.

Двойной удар по экологическим проблемам

Сегодня лишь 9 процентов пластика в мире попадает на переработку, поскольку процесс разделения различных видов материалов является слишком дорогостоящим и длительным. Однако исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) совместно с коллегами из Южной Кореи нашли способ обойти это препятствие. Свои результаты они опубликовали в журнале PNAS.

Новый метод получил название "Щелочная термическая обработка" или сокращенно ATT. Ранее эту технологию успешно применяли для получения высокочистого водорода из морских водорослей, но теперь ее адаптировали для бытовых отходов. Система использует гидроксид натрия и тепло для запуска химической реакции. В ходе испытаний смеси, состоящей из полиэтилентерефталата (ПЭТ), полиэтилена и полипропилена, ученые получили водородный газ чистотой более 90 процентов.

Мы решаем две насущные глобальные проблемы одновременно,

– прокомментировал А-Хюнг Парк, инженер-химик и специалист по биомолекулярной биологии из UCLA, возглавлявший исследование.

Технология ATT имеет два существенных преимущества перед современными методами производства водорода:

Во-первых, она работает при температурах на 300–400 градусов Цельсия ниже, чем аналогичные методы.

Во-вторых, система позволяет улавливать до 75 процентов углеродных побочных продуктов в твердом виде, не давая им попасть в атмосферу в виде углекислого газа.

Обычно полиэтилен и полипропилен, из которых изготавливают пакеты и контейнеры, трудно поддаются химической обработке из-за отсутствия кислорода в их полимерных цепях. Чтобы повысить эффективность, ученые предварительно обработали эти виды пластика путем нагрева и окисления, сделав их более реактивными.

Благодаря снижению затрат на сортировку и упрощению процесса эта технология имеет потенциал стать основной для поддержки водородной и циркулярной экономики,

– заявил У-Дже Ким, химик и материаловед из Южной Кореи.

Пока что результаты получены на крошечных образцах в лабораториях. Несмотря на успех эксперимента, ученым еще предстоит масштабировать процесс для использования за пределами лабораторий и оптимизировать выход чистого топлива.

В будущем это позволит превращать старые соломинки, бутылки и пакеты в экологичное топливо, снижая зависимость человечества от ископаемых ресурсов.