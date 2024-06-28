Россияне клонировали YouTube в новом проекте под названием "Платформа"

Россиянам было мало сервиса RuTube, поэтому они решили создать – а точнее украсть – YouTube. Копия американского видеохостинга называется "Платформа", и она предлагает похожий интерфейс, хоть и с некоторыми отличиями, отбрасывающими интерфейс в далекое прошлое.

Что известно

Сервис разработала российская IT-компания Rteam. Известно, что на сайте есть система рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики, а в видео доступны субтитры. Кроме того, пользователям будет представлен формат коротких видеороликов. Видео обещают в формате 4K.

Смотрите также Три причины, почему вам стоит сделать свою Instagram-страницу частной прямо сейчас

Конечно же, система модерации сервиса будет подвергать ограничениям контент, нарушающий российские законы, а также продвигающий "антироссийскую риторику". Можно ожидать также, что туда придут все пропагандистские каналы, которые были удалены с YouTube за последние два года – новостные агентства, блогеры, военкоры и другие.

Разработчики заявляют, что сейчас сервис может выдерживать 240 тыс. запросов в секунду, то есть можно ожидать, что в ближайшее время его "положит" простейшая DDoS-атака со стороны неизвестных хакеров или, например, украинской IT-армии.



Кадр из презентации копии YouTube / Фото российских пропагандистов

Возможная блокировка YouTube

Стоит вспомнить, что на России уже давно ведутся разговоры о блокировке YouTube. Они начались после того, как Google начал удалять каналы российских пропагандистов и так называемых "журналистов", а также отказался удалять некоторый контент по требованию российских чиновников из "Роскомнадзора". Однако до сих пор этого не произошло по непонятным причинам. У россиян есть несколько альтернатив, в том числе уже упомянутый RuTube и "VK Видео", которые могли бы заменить сервис.

Непонятно, является ли этот запуск признаком будущей блокировки, или YouTube так и продолжит работать на территории страны-агрессора.