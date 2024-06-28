Що відомо

Сервіс розробила російська IT-компанія Rteam. Відомо, що на сайті є система рекомендацій, інструменти просування та аналітики, а у відео доступні субтитри. Крім того, користувачам буде представлено формат коротких відеороликів. Відео обіцяють у форматі 4K.

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Звісно ж, система модерації сервісу піддаватиме обмеженням контент, що порушує російські закони, а також просуває "антиросійську риторику". Можна очікувати також, що туди прийдуть усі пропагандистські канали, які були видалені з YouTube за останні два роки – новинні агентства, блогери, воєнкори та інші.

Розробники заявляють, що зараз сервіс може витримувати 240 тис. запитів на секунду, тобто можна очікувати, що найближчим часом його "покладе" найпростіша DDoS-атака з боку невідомих хакерів або, наприклад, української IT-Армії.



Кадр з презентації копії YouTube / Фото російських пропагандистів

Можливе блокування YouTube

Варто згадати, що на Росії вже давно ведуться розмови про блокування YouTube. Вони почалися після того, як Google почав видаляти канали російських пропагандистів і так званих "журналістів", а також відмовився видаляти деякий контент на вимогу російських чиновників з "Роскомнадзора". Однак досі цього не сталося з незрозумілих причин. У росіян є кілька альтернатив, у тому числі вже згаданий RuTube та "VK Відео", які могли б замінити сервіс.

Незрозуміло, чи є цей запуск ознакою майбутнього блокування, чи YouTube так і продовжить працювати на території країни-агресорки.