В Дії появятся платные сервисы, первым станет шеринг документов

С 1 июня Министерство цифровой трансформации запускает первый платный сервис в Дія – передачу электронных копий документов для банков. В будущем платными станут также сервисы Дія.Підпис и Дія.OAuth.

Об этом сообщил Forbes со ссылкой на руководителя команды внедрения Дії Алексея Вовка, информирует 24 Канал.

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Речь идет о функции, по которой пользователь может передать банку электронную копию паспорта или иного документа. Такая возможность появилась еще в 2020 году, и благодаря ей финансовые учреждения и другие бизнесы могут быстро получать нужные данные для идентификации клиентов.

Подключение к сервису будет стоить банкам и другим организациям 21617 гривен единовременно. Кроме того, за каждую успешную передачу документов будет взиматься плата в размере 9,8 гривны.

Отправка одного документа будет оставаться бесплатной, но за одновременную передачу двух и более документов (мультишеринг) будет взиматься плата. По словам Вовка, ежемесячно через Дію осуществляется более 1,3 миллиона передач документов.

Банки уже изъявили готовность платить за шеринг документов, а вместе с ними и страховые компании, сервисы электронного документооборота, платежные системы, мобильные операторы, платформы такси и другие организации. Однако эта готовность не распространяется на все без исключения услуги. В целом же речь идет о нескольких сотнях потенциальных подключений.