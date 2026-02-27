Пять функций, которых до сих пор не хватает Galaxy S26

После месяцев утечек и слухов Samsung наконец представила серию Galaxy S26. Новые смартфоны получили несколько обновлений, однако кардинальных изменений немного. Часть ожидаемых функций так и не появилась, а некоторые конкуренты уже предлагают то, чего не хватает флагманам Samsung.

Линейка Samsung Galaxy S26, в которую входят Samsung Galaxy S26 Plus и Samsung Galaxy S26 Ultra, появилась после длительного периода утечек и прогнозов. Полноценные выводы можно будет сделать только после детальных обзоров, но уже сейчас очевидно, что это скорее эволюционное обновление. Кроме Privacy Display в Ultra, серии не хватает по-настоящему громких нововведений. Более того, некоторые возможности, о которых ранее говорили инсайдеры, так и не были реализованы. Об этом пишет Tech radar.

Смотрите также Samsung анонсировала серию Galaxy S26: вот все, что известно о новых смартфонах

Что Samsung так и не добавила к Galaxy S26?

Кремний-углеродные батареи. Многие бренды уже перешли на кремний-углеродные аккумуляторы, позволяющие значительно увеличить емкость без существенного роста корпуса. Например, OnePlus 15 оснащен батареей на 7 300 мАч, а Xiaomi 17 Ultra также предлагает повышенную емкость.

На этом фоне даже 5 000 мАч у Galaxy S26 Ultra выглядят скромно. В то время как конкуренты уже приближаются к 7 000–9 000 мАч, Samsung осталась в пределах привычных показателей. Компания заявляет, что работает над новыми батареями, но в актуальной серии их нет.

Встроенные магниты. Перед релизом неоднократно появлялись слухи о появлении встроенных магнитов для поддержки магнитных аксессуаров, подобных системе MagSafe от Apple.

Как пишет Samsung magazine, в итоге Samsung ограничилась чехлами с магнитами. Без чехла или с альтернативным аксессуаром пользователь лишен этой возможности. На Android полноценную интеграцию магнитов пока имеют только смартфоны серии Google Pixel 10.

Поиск выключенного смартфона. Смартфоны Pixel позволяют находить устройство даже в выключенном состоянии через сеть Find Hub. В Galaxy S26 такой функции нет.

Так, Samsung предлагает SmartThings Find, но телефон должен оставаться включенным – даже если без подключения к интернету. По данным Android Authority, признаков поддержки полноценного поиска выключенного устройства в коде новых моделей не обнаружено.

Яркий оранжевый цвет. Ранние утечки намекали, что одна из моделей может получить яркий оранжевый вариант. Для примера, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max от Apple доступны в насыщенном Cosmic Orange.

Galaxy S26 предлагается в Black, White, Sky Blue и Cobalt Violet, а также в фирменных оттенках Silver Shadow и Pink Gold. Выбор неплохой, но по-настоящему смелого цвета в линейке нет.

Более мощная зарядка. Samsung частично обновила зарядку. Galaxy S26 Plus и S26 Ultra поддерживают 25 Вт беспроводной зарядки вместо 15 Вт у предшественников. Ultra также получил 60 Вт проводную зарядку вместо 45 Вт у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Впрочем, стандартный Galaxy S26 остался с 25 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядки. Даже 60 Вт в Ultra выглядят скромно на фоне конкурентов. Тот же OnePlus 15 поддерживает 120 Вт по кабелю и 50 Вт беспроводной, а Xiaomi 17 – 100 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки. Подобные показатели уже стали нормой среди многих китайских брендов.