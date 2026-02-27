Лінійка Samsung Galaxy S26, до якої входять Samsung Galaxy S26 Plus та Samsung Galaxy S26 Ultra, з’явилася після тривалого періоду витоків і прогнозів. Повноцінні висновки можна буде зробити лише після детальних оглядів, але вже зараз очевидно, що це радше еволюційне оновлення. Окрім Privacy Display в Ultra, серії бракує по-справжньому гучних нововведень. Більше того, деякі можливості, про які раніше говорили інсайдери, так і не були реалізовані. Про це пише Tech radar.

Що Samsung так і не додала до Galaxy S26?

Кремній-вуглецеві батареї. Чимало брендів уже перейшли на кремній-вуглецеві акумулятори, що дозволяють значно збільшити ємність без суттєвого росту корпусу. Наприклад, OnePlus 15 оснащений батареєю на 7 300 мАг, а Xiaomi 17 Ultra також пропонує підвищену ємність.

На цьому тлі навіть 5 000 мАг у Galaxy S26 Ultra виглядають скромно. У той час як конкуренти вже наближаються до 7 000–9 000 мАг, Samsung залишилася в межах звичних показників. Компанія заявляє, що працює над новими батареями, але в актуальній серії їх немає.

Вбудовані магніти. Перед релізом неодноразово з’являлися чутки про появу вбудованих магнітів для підтримки магнітних аксесуарів, подібних до системи MagSafe від Apple.

Як пише Samsung magazine, у підсумку Samsung обмежилася чохлами з магнітами. Без чохла або з альтернативним аксесуаром користувач позбавлений цієї можливості. На Android повноцінну інтеграцію магнітів наразі мають лише смартфони серії Google Pixel 10.

Пошук вимкненого смартфона. Смартфони Pixel дозволяють знаходити пристрій навіть у вимкненому стані через мережу Find Hub. У Galaxy S26 такої функції немає.

Так, Samsung пропонує SmartThings Find, але телефон має залишатися увімкненим – навіть якщо без підключення до інтернету. За даними Android Authority, ознак підтримки повноцінного пошуку вимкненого пристрою в коді нових моделей не виявлено.

Яскравий помаранчевий колір. Ранні витоки натякали, що одна з моделей може отримати яскравий помаранчевий варіант. Для прикладу, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max від Apple доступні у насиченому Cosmic Orange.

Galaxy S26 пропонується у Black, White, Sky Blue та Cobalt Violet, а також у фірмових відтінках Silver Shadow і Pink Gold. Вибір непоганий, але по-справжньому сміливого кольору в лінійці немає.

Потужніша зарядка. Samsung частково оновила зарядку. Galaxy S26 Plus та S26 Ultra підтримують 25 Вт бездротової зарядки замість 15 Вт у попередників. Ultra також отримав 60 Вт дротову зарядку замість 45 Вт у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Втім, стандартний Galaxy S26 залишився з 25 Вт дротової та 15 Вт бездротової зарядки. Навіть 60 Вт у Ultra виглядають скромно на фоні конкурентів. Той же OnePlus 15 підтримує 120 Вт по кабелю і 50 Вт бездротово, а Xiaomi 17 – 100 Вт дротової та 50 Вт бездротової зарядки. Подібні показники вже стали нормою серед багатьох китайських брендів.