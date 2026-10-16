Забудьте об IT: руководитель Nvidia назвал профессии, которые принесут больше всего денег в эпоху ИИ

Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, но совсем не так, как ожидали офисные работники. Глава компании Nvidia убежден, что наибольший финансовый выигрыш получат мастера физического труда.

Реальный мир для виртуального интеллекта

Как сообщает издание Clarin, развитие искусственного интеллекта зависит не только от микросхем, программных алгоритмов или разработчиков. Отрасль напрямую зависит от зданий, электростанций, линий электропередачи, систем охлаждения, оптоволокна и тысяч физических инженерных объектов.

Если вы электрик, сантехник или плотник, то знайте: отрасли понадобятся сотни тысяч работников этих профессий, чтобы построить новые фабрики искусственного интеллекта,

– прокомментировал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Под термином "фабрики" глава компании подразумевает масштабные центры обработки данных и сложную инфраструктуру, которая позволяет обучать и поддерживать все более мощные цифровые модели. Издание The Wall Street Journal уже назвало развертывание такой инфраструктуры одной из крупнейших экономических ставок в новейшей истории Соединенных Штатов Америки.

Нейросетям нужны люди с инструментами

В массовом сознании искусственный интеллект часто ассоциируется исключительно с компьютерными программами и лабораториями. Однако за цифровыми моделями стоит гигантская материальная база. Дата-центры нуждаются в прочных фундаментах, капитальных конструкциях, километрах кабелей, распределительных щитах, резервных генераторах, трубопроводах и подключениях к энергосетям.

Именно поэтому рынок нуждается в промышленных электриках, сварщиках, операторах тяжелой техники, каменщиках, специалистах по холодильному оборудованию и технических специалистах по обслуживанию. Издание Business Insider отмечает, что бум дата-центров уже вызвал стремительный рост спроса на рабочие специальности, связанные с электрическими сетями и строительными проектами.

Логика проста: компаниям требуются огромные вычислительные мощности, а системы, потребляющие колоссальное количество энергии и выделяющие много тепла, кто-то должен монтировать, обслуживать и ремонтировать.

Неожиданный поворот на рынке труда

Заявление Хуанга переворачивает привычную дискуссию на 180 градусов. Пока общество волнуется из-за автоматизации офисной работы, генеральный директор Nvidia указывает на перспективы для квалифицированного физического труда. Журнал Fortune отмечает, что динамика заработных плат и спроса зависит от стабильности инвестиций в отрасль ИИ, которая пока остается волатильной. Однако диагноз главы корпорации фиксирует главное: искусственный интеллект не может развиваться без физической основы.

Как ранее сообщал 24 Канал, специалистам дата-центров работодатели уже готовы платить больше, ведь персоналу по монтажу и обслуживанию сетей здесь предлагают примерно на 40% более высокие доходы, чем в других отраслях.

В конце концов, новые вычислительные узлы создаются не только с помощью программного кода. Их возводят с помощью бетона, металла, труб и труда команд, способных работать в соответствии с самыми высокими техническими стандартами.