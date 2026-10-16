Реальний світ для віртуального інтелекту

Як повідомляє видання Clarin, просування штучного інтелекту тримається не лише на мікросхемах, програмних алгоритмах чи розробниках. Галузь безпосередньо залежить від будівель, електростанцій, силових ліній, систем охолодження, оптоволокна та тисяч фізичних інженерних об'єктів.

Якщо ви електрик, сантехнік або тесляр, то знайте: сектору знадобляться сотні тисяч працівників цих ремесел, щоб побудувати нові фабрики штучного інтелекту,

– прокоментував генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Під терміном "фабрики" очільник компанії має на увазі масштабні центри обробки даних та складну інфраструктуру, яка дає змогу навчати й підтримувати дедалі потужніші цифрові моделі. Видання The Wall Street Journal уже назвало розгортання такої інфраструктури однією з найбільших економічних ставок у новітній історії Сполучених Штатів Америки.

Нейромережам потрібні люди з інструментами

У масовій уяві штучний інтелект часто асоціюється суто з комп'ютерними програмами та лабораторіями. Проте за цифровими моделями стоїть гігантська матеріальна база. Дата-центри потребують міцних фундаментів, капітальних конструкцій, кілометрів кабелів, розподільчих щитів, резервних генераторів, трубопроводів і підключень до енергомереж.

Саме тому ринок потребує промислових електриків, зварювальників, операторів важкої техніки, мулярів, фахівців із холодильного обладнання та техніків з обслуговування. Видання Business Insider зазначає, що бум дата-центрів уже спричинив стрімкий попит на робітничі спеціальності, пов'язані з електричними мережами та будівельними проєктами.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Логіка проста: компаніям потрібні величезні потужності для обчислень, а системи, які споживають колосальну кількість енергії та виділяють багато тепла, мусить хтось монтувати, обслуговувати й ремонтувати.

Неочікуваний поворот на ринку праці

Заява Хуанга розгортає звичну дискусію на 180 градусів. Поки суспільство хвилюється через автоматизацію офісної роботи, генеральний директор Nvidia вказує на перспективу для кваліфікованої фізичної праці. Журнал Fortune зауважує, що динаміка заробітних плат і попиту залежить від стабільності інвестицій у галузь ШІ, яка поки залишається волатильною. Проте діагноз очільника корпорації фіксує головне: штучний інтелект не може розвиватися без фізичного фундаменту.

Як раніше повідомляв 24 Канал, фахівцям дата-центрів роботодавці вже готові платити більше, адже персоналу з монтажу та обслуговування мереж тут пропонують приблизно на 40% вищі доходи, ніж в інших галузях.

Зрештою, нові обчислювальні вузли створюють не лише за допомогою програмного коду. Їх зводять за допомогою бетону, металу, труб і праці команд, здатних працювати за найвищими технічними стандартами.