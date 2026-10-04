Почему Bluetooth-наушники внезапно начинают звучать хуже и как это исправить

Bluetooth уже давно перестал быть просто способом обмена данными между устройствами. Но качество беспроводного звука иногда внезапно ухудшается или начинает прерываться. Причина может быть не в самих наушниках.

Одной из наиболее распространенных причин является проблема на уровне смартфона, компьютера или отдельного приложения. Именно эти устройства являются источником Bluetooth-сигнала, а ошибки в программном обеспечении могут нарушать соединение. Об этом сообщает BGR.

Почему качество Bluetooth-аудио может внезапно ухудшиться?

Например, приложение может некорректно установить или поддерживать Bluetooth-соединение после запуска. В таком случае помогает полностью закрыть программу и открыть ее заново.

Проблема также может быть связана не непосредственно с Bluetooth, а с интернетом. Сервисы вроде Spotify, Apple Music, YouTube или Netflix требуют стабильного подключения к сети для передачи контента. Если Wi-Fi работает нестабильно или сеть перегружена, пользователь может воспринять это как ухудшение работы Bluetooth.

В такой ситуации стоит перезапустить приложение, а если это не помогает – роутер или другое сетевое оборудование. Отдельная проблема – перегрузка беспроводного спектра. Bluetooth и Wi-Fi используют диапазон 2,4 ГГц, поэтому большой объем устройств поблизости может создавать помехи.

Если роутер поддерживает два диапазона, часть устройств можно переключить на 5 ГГц. Это освободит диапазон 2,4 ГГц и потенциально уменьшит количество помех для Bluetooth. Подобный принцип работает и с мобильным интернетом. Если смартфон находится в месте со слабым или нестабильным сотовым сигналом, потоковая музыка или видео могут работать хуже.

Микрофон наушников может резко ухудшить звук

Еще одна распространенная причина связана с использованием микрофона Bluetooth-гарнитуры.

Когда наушники одновременно должны воспроизводить звук и передавать голос со встроенного микрофона, доступная пропускная способность Bluetooth распределяется между двумя задачами. Из-за этого устройство может перейти на более сжатый режим передачи аудио.

Именно поэтому качество музыки иногда резко падает после запуска видеозвонка, голосового чата или приложения, которое получает доступ к микрофону. В таком режиме разница между обычным воспроизведением музыки и качеством звука во время телефонного разговора может быть очень заметной. Кроме того, на результат могут влиять активное шумоподавление и отдельные настройки обработки звука.

Самый простой способ проверить эту причину – закрыть приложения, которые могут использовать микрофон. Если качество вернулось к норме, проблема, скорее всего, была связана именно с переходом гарнитуры в режим одновременного воспроизведения и записи.

Если это не помогло, стоит полностью переподключить наушники. Для этого нужно удалить Bluetooth-соединение, выключить наушники и смартфон или ноутбук, подождать примерно 10–15 секунд, после чего включить устройства и выполнить повторное сопряжение.

Помехи могут быть буквально рядом

Bluetooth работает без проводов, а значит, на него могут влиять посторонние радиопомехи. Даже если смартфон и наушники технически находятся в пределах заявленной дальности, реальные условия могут быть значительно сложнее.

На сигнал могут влиять другие устройства, работающие в диапазоне 2,4 ГГц, а также электрический шум от бытовой техники, кабелей питания, люминесцентных ламп, камер наблюдения и других источников.

Иногда источник проблемы может быть совершенно неожиданным. Например, автор оригинального материала рассказал, что при использовании AirPods Pro 2 вместе с iPhone и Apple Music заметил ухудшение качества звука по Bluetooth, когда неподалеку работала сушильная машина.

По его наблюдениям, примерно в 3 метрах от прибора качество звука заметно улучшалось. Это не является универсальным доказательством того, что именно сушильная машина была причиной проблемы, но ситуация хорошо демонстрирует, насколько беспроводная связь может зависеть от окружающей среды. Поэтому, если Bluetooth внезапно начал "заикаться" или звук стал нестабильным, стоит попробовать отойти от потенциального источника помех и проверить результат.

Расстояние между смартфоном и наушниками тоже имеет значение

Современные Bluetooth-устройства могут поддерживать соединение на значительном расстоянии. В идеальных условиях некоторые устройства способны работать на расстоянии более 90 метров.

Но в реальном помещении условия далеки от идеальных. Сигналу приходится проходить сквозь стены, пол и другие препятствия. Дополнительные беспроводные устройства могут еще больше ухудшать ситуацию.

Поэтому, если главным приоритетом является стабильное качество звука, смартфон или ноутбук лучше держать как можно ближе к наушникам или колонке.

Например, если Bluetooth-колонка стоит на улице, а смартфон остается внутри дома, между ними могут возникать помехи. В такой ситуации сокращение расстояния часто является одним из самых простых способов проверить, связана ли проблема именно с качеством беспроводного сигнала.

Также стоит проверить фирменное приложение для наушников или колонки. Некоторые производители позволяют вручную выбирать приоритет между максимальным качеством звука и стабильностью соединения. Например, в приложении Sony Sound Connect для совместимых наушников есть соответствующая настройка.

Если качество звука по Bluetooth внезапно ухудшилось, стоит пробовать решения, начиная с самых простых и заканчивая более сложными: перезапустить приложение, проверить интернет, закрыть приложения, использующие микрофон, переподключить наушники, изменить расположение устройств и убрать потенциальные источники помех. Во многих случаях проблема связана не с поломкой наушников, а с условиями работы беспроводного соединения.