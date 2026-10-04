Однією з найпоширеніших причин є проблема на рівні смартфона, комп'ютера або окремої програми. Саме ці пристрої виступають джерелом Bluetooth-сигналу, а помилки програмного забезпечення можуть порушувати з'єднання. Про це пише BGR.

Чому якість Bluetooth-аудіо може раптово погіршитися?

Наприклад, застосунок може некоректно встановити або підтримувати Bluetooth-з'єднання після запуску. У такому випадку допомагає повністю закрити програму та відкрити її знову.

Проблема також може бути пов'язана не безпосередньо з Bluetooth, а з інтернетом. Сервіси на кшталт Spotify, Apple Music, YouTube чи Netflix потребують стабільного підключення до мережі для передачі контенту. Якщо Wi-Fi працює нестабільно або мережа перевантажена, користувач може сприйняти це як погіршення роботи Bluetooth.

У такій ситуації варто перезапустити застосунок, а якщо це не допомагає – роутер або інше мережеве обладнання. Окрема проблема – перевантаження бездротового спектра. Bluetooth і Wi-Fi використовують діапазон 2,4 ГГц, тому велика кількість пристроїв поблизу може створювати перешкоди.

Якщо роутер підтримує два діапазони, частину пристроїв можна перевести на 5 ГГц. Це звільнить діапазон 2,4 ГГц і потенційно зменшить кількість перешкод для Bluetooth. Схожий принцип працює і з мобільним інтернетом. Якщо смартфон перебуває в місці зі слабким або нестабільним стільниковим сигналом, потокова музика чи відео можуть працювати гірше.

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Мікрофон навушників може різко погіршити звук

Ще одна поширена причина пов'язана з використанням мікрофона Bluetooth-гарнітури.

Коли навушники одночасно повинні відтворювати звук і передавати голос із вбудованого мікрофона, доступна пропускна здатність Bluetooth розподіляється між двома завданнями. Через це пристрій може перейти на більш стиснений режим передачі аудіо.

Саме тому якість музики іноді різко падає після запуску відеодзвінка, голосового чату або програми, яка отримує доступ до мікрофона. У такому режимі різниця між звичайним відтворенням музики та якістю звуку під час телефонної розмови може бути дуже помітною. Додатково на результат можуть впливати активне шумозаглушення та окремі налаштування обробки звуку.

Найпростіший спосіб перевірити цю причину – закрити програми, які можуть використовувати мікрофон. Якщо якість повернулася до нормальної, проблема, найімовірніше, була пов'язана саме з переходом гарнітури в режим одночасного відтворення та запису.

Якщо це не допомогло, варто повністю перепідключити навушники. Для цього потрібно видалити Bluetooth-з'єднання, вимкнути навушники та смартфон або ноутбук, почекати приблизно 10 – 15 секунд, після чого увімкнути пристрої та виконати повторне сполучення.

Перешкоди можуть бути буквально поруч

Bluetooth працює без дротів, а отже, на нього можуть впливати сторонні радіоперешкоди. Навіть якщо смартфон і навушники технічно перебувають у межах заявленої дальності, реальні умови можуть бути значно складнішими.

На сигнал здатні впливати інші пристрої, які працюють у діапазоні 2,4 ГГц, а також електричний шум від побутової техніки, кабелів живлення, люмінесцентних ламп, камер спостереження та інших джерел.

Іноді джерело проблеми може бути зовсім несподіваним. Наприклад, автор оригінального матеріалу розповів, що під час використання AirPods Pro 2 разом з iPhone та Apple Music помітив погіршення Bluetooth-звуку, коли неподалік працювала сушильна машина.

За його спостереженнями, приблизно за 3 метри від приладу якість звуку помітно покращувалася. Це не є універсальним доказом того, що саме сушильна машина була причиною проблеми, але ситуація добре демонструє, наскільки бездротовий зв'язок може залежати від навколишнього середовища. Тому якщо Bluetooth раптово почав заїкатися або звук став нестабільним, варто спробувати відійти від потенційного джерела перешкод і перевірити результат.

Відстань між смартфоном і навушниками теж має значення

Сучасні Bluetooth-пристрої можуть підтримувати з'єднання на значній відстані. За ідеальних умов деякі пристрої здатні працювати на відстані понад 90 метрів.

Але в реальному приміщенні умови далекі від ідеальних. Сигналу доводиться проходити крізь стіни, підлогу та інші перешкоди. Додаткові бездротові пристрої можуть ще більше погіршувати ситуацію.

Тому якщо головним пріоритетом є стабільна якість звуку, смартфон або ноутбук краще тримати якомога ближче до навушників чи колонки.

Наприклад, якщо Bluetooth-колонка стоїть на вулиці, а смартфон залишається всередині будинку, між ними можуть виникати перешкоди. У такій ситуації скорочення дистанції часто є одним із найпростіших способів перевірити, чи проблема пов'язана саме з якістю бездротового сигналу.

Також варто перевірити фірмовий застосунок для навушників або колонки. Деякі виробники дозволяють вручну обирати пріоритет між максимальною якістю звуку та стабільністю з'єднання. Наприклад, у застосунку Sony Sound Connect для сумісних навушників є відповідне налаштування.

Якщо Bluetooth-звук раптово погіршився, варто рухатися від найпростіших рішень до складніших: перезапустити програму, перевірити інтернет, закрити застосунки з доступом до мікрофона, перепідключити навушники, змінити положення пристроїв і прибрати потенційні джерела перешкод. У багатьох випадках проблема пов'язана не з поломкою навушників, а з умовами роботи бездротового з'єднання.