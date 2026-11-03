Камера iPhone 18 Pro может снимать хуже в ручном режиме Вот почему

Ручные настройки камеры iPhone 18 Pro позволяют самостоятельно изменять выдержку, диафрагму и баланс белого. Однако использование ручной выдержки отключает часть алгоритмов вычислительной фотографии Apple, из-за чего снимки могут терять качество, особенно при слабом освещении.

Apple сделала камеру одной из главных особенностей iPhone 18 Pro. Смартфоны этой серии получили первую в истории компании мобильную камеру со сменной диафрагмой, а также расширенные ручные настройки Pro Controls. Об этом пишет BGR.

Почему ручной режим может ухудшать качество фотографий?

Они позволяют изменять диафрагму, выдержку и баланс белого еще до съемки. Это полезно для фотографов и авторов контента, которым нужно добиться конкретного визуального эффекта.

Однако есть важное ограничение. Как выяснили журналисты DPReview в ходе тестирования, ручная настройка выдержки автоматически отключает часть алгоритмов вычислительной фотографии. Из-за этого фотографии могут иметь больше цифрового шума и худший динамический диапазон. Особенно заметной разница становится при слабом освещении. Ручная выдержка также отключает ночной режим Night Mode, который помогает получать более светлые и четкие снимки в темноте.

Это не ошибка iOS 27, а предусмотренное поведение камеры. В ручном режиме смартфон сохраняет один кадр, тогда как автоматический режим может объединять несколько снимков с разной экспозицией, чтобы уменьшить шум и улучшить детализацию.

Когда стоит использовать ручную выдержку?

Ручное управление выдержкой необходимо прежде всего тогда, когда фотограф хочет контролировать передачу движения на снимке.

Например, короткая выдержка помогает запечатлеть быстрое движение. Это полезно при съемке детей, животных или спортсменов. Сенсор получает свет в течение более короткого времени, поэтому движущийся объект выглядит четче, а размытие уменьшается.

Длинная выдержка, напротив, создает эффект движения. С ее помощью можно получить размытые следы автомобилей на дороге или передать движение людей на фоне неподвижных объектов. Для таких кадров желательно иметь достаточно света.

В камере iPhone 18 Pro выдержку можно изменять в диапазоне от 1/1600 секунды до одной секунды. Чтобы включить эту настройку, нужно:

Открыть стандартное приложение "Камера". Нажать на значок с шестью точками в правом нижнем углу. Выбрать Shutter Speed в меню над видоискателем. С помощью ползунка установить нужную выдержку.

После этого ручная настройка будет оставаться активной в течение текущей сессии съемки. Чтобы вернуться в автоматический режим, нужно нажать значок "A" на ползунке выдержки.

Можно ли совместить ручные настройки с вычислительной фотографией?

В стандартном приложении Apple такой возможности пока нет. Однако альтернативой могут стать сторонние приложения для съемки.

Например, Adobe Project Indigo сочетает ручное управление параметрами камеры с вычислительной обработкой изображений. Это позволяет контролировать выдержку и одновременно использовать алгоритмы улучшения фотографий.

Подобные возможности уже появлялись в смартфонах других производителей. Google Pixel 8 Pro поддерживал HDR+ вместе с ручным управлением выдержкой. В флагманских смартфонах Samsung также доступны ручные настройки и многокадровый HDR, хотя для этого требуется отдельное приложение Expert RAW.

Пока что Apple не сообщала, планирует ли она изменять работу Pro Controls. Поскольку речь идет об особенности реализации ручной съемки, а не о программной ошибке, владельцам iPhone 18 Pro не стоит рассчитывать на скорое исправление.