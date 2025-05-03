Катастрофа природы: почему насекомые стремительно вымирают и какие это будет иметь последствия

Почему исчезают насекомые и что на самом деле стоит за глобальным сокращением их численности? Новая научная работа анализирует более 500 факторов и показывает, насколько сложной и взаимосвязанной является эта проблема.

Большой насекомый апокалипсис: что приводит к исчезновению насекомых

Насекомые исчезают по всему миру с тревожной скоростью, и наука пытается понять истинные причины этого процесса. Хотя чаще всего указывают на интенсификацию сельского хозяйства как на главного виновника, новое исследование Бингемтонского университета в Нью-Йорке показывает, что ситуация гораздо сложнее, сообщает 24 Канал со ссылкой на BioScience.

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Научный интерес к проблеме вырос в 2017 году, когда одно из исследований сообщило о катастрофическом падении численности насекомых на 75% менее чем за три десятилетия. Этот шокирующий результат запустил волну новых исследований причин этого явления.

Команда из Бингемтонского университета изучила более 175 научных обзоров, в которых рассматривалось более 500 гипотез по сокращению популяций насекомых. Они создали сложную сеть из 3 000 возможных взаимосвязей, включая все от пчеловодства до разрастания городов.

Идея заключалась в том, чтобы прочитать [все имеющиеся исследования] и выделить то, что люди называют "причинно-следственными связями". Например, сельское хозяйство приводит к загрязнению, что приводит к уменьшению популяции насекомых. Затем мы построили из них гигантскую сеть, чтобы увидеть, какие идеи чаще всего связаны друг с другом, и какие стрессы чаще всего рассматриваются как первопричины,

– говорится в статье ученых.

Ранжирование причин оказалось сложной задачей, поскольку системы факторов глубоко переплетены и влияют даже друг на друга. Например, климатические изменения сами по себе состоят из нескольких отдельных факторов, таких как экстремальные осадки, пожары и температурные колебания, каждый из которых может дополнительно влиять на другие стрессовые факторы. Все это создает чрезвычайно сложную сеть угроз.

Изучая огромный список возможных связей, было обнаружено, что наиболее упоминаемым фактором уменьшения численности насекомых является интенсификация сельского хозяйства через такие вопросы, как изменения в землепользовании и использование инсектицидов.

При этом много потенциально важных угроз остаются без внимания ученых. Элиза Греймс, доцент биологических наук и соавтор исследования, отметила, что природные катастрофы, человеческие конфликты или развитие железных дорог почти не упоминаются в современной литературе об уменьшении количества насекомых. Однако эти факторы существенно влияют на биоразнообразие в целом.

Еще одна проблема – предвзятость исследований. Ученые значительно больше внимания уделяют "популярным" насекомым, таким как пчелы и бабочки, хотя они составляют лишь небольшую часть от общего разнообразия. Из-за фокуса на опылителях мы рискуем оставить без защиты множество других видов, считает Греймс. Финансирование исследований также сконцентрировано преимущественно на пчелах из-за их экономической ценности для сельского хозяйства. В результате возникает замкнутый круг: больше исследований пчел приводит к еще большей концентрации внимания именно на них.

Ученые отмечают – для эффективного сохранения насекомых нужно выходить за пределы отдельных факторов и применять комплексный подход. Чрезмерная ориентация на определенные группы или отдельные причины может привести к потере огромного количества других видов, которые являются неотъемлемой частью экосистем.

Последствия

Исчезновение насекомых, особенно опылителей, несет глобальные и катастрофические последствия для экосистем, сельского хозяйства, биоразнообразия и самого человека. Вот главное:

Снижение урожайности и продовольственный кризис . Около 80–90% видов растений, включая большинство сельскохозяйственных культур, зависят от опыления насекомыми. Без опылителей такие культуры, как яблоки, миндаль, арбузы, ягоды, овощи, будут давать минимальные урожаи или вовсе не будут плодоносить. Это приведет к дефициту продовольствия, росту цен и голоду для миллиардов людей.

. Около 80–90% видов растений, включая большинство сельскохозяйственных культур, зависят от опыления насекомыми. Без опылителей такие культуры, как яблоки, миндаль, арбузы, ягоды, овощи, будут давать минимальные урожаи или вовсе не будут плодоносить. Это приведет к дефициту продовольствия, росту цен и голоду для миллиардов людей. Уменьшение биоразнообразия . Растения, которые опыляются насекомыми, постепенно исчезать, что разрушит пищевые цепи и повлияет на все экосистемы. Многие виды животных, которые зависят от этих растений, также окажутся под угрозой вымирания. Насекомые – основа питания для многих птиц, рыб, амфибий, рептилий, пауков и мелких млекопитающих. Исчезновение насекомых приведет к массовому уменьшению численности этих животных, что вызовет цепную реакцию в экосистемах и гибель дикой природы.

. Растения, которые опыляются насекомыми, постепенно исчезать, что разрушит пищевые цепи и повлияет на все экосистемы. Многие виды животных, которые зависят от этих растений, также окажутся под угрозой вымирания. Насекомые – основа питания для многих птиц, рыб, амфибий, рептилий, пауков и мелких млекопитающих. Исчезновение насекомых приведет к массовому уменьшению численности этих животных, что вызовет цепную реакцию в экосистемах и гибель дикой природы. Экономические потери . Стоимость опыления оценивается в миллиарды евро ежегодно только для Европы. Исчезновение опылителей приведет к коллапсу целых отраслей сельского хозяйства и пчеловодства, рост цен на продукты и потери рабочих мест.

. Стоимость опыления оценивается в миллиарды евро ежегодно только для Европы. Исчезновение опылителей приведет к коллапсу целых отраслей сельского хозяйства и пчеловодства, рост цен на продукты и потери рабочих мест. Нарушение почвообразования и круговорота веществ . Насекомые участвуют в разложении органических остатков, а также в почвообразовании, обогащении почвы перегноем и его разрыхлении. Без них почвы обеднеют, ухудшится их плодородие, что еще больше усложнит выращивание растений.

. Насекомые участвуют в разложении органических остатков, а также в почвообразовании, обогащении почвы перегноем и его разрыхлении. Без них почвы обеднеют, ухудшится их плодородие, что еще больше усложнит выращивание растений. Рост количества вредителей и болезней . Хищные и паразитические насекомые регулируют численность других вредителей. Их исчезновение приведет к вспышкам популяций вредных организмов, что угрожает здоровью растений и людей.

. Хищные и паразитические насекомые регулируют численность других вредителей. Их исчезновение приведет к вспышкам популяций вредных организмов, что угрожает здоровью растений и людей. Нарушение санитарной функции. Насекомые-санитары (жуки-навозники, мухи и т.д.) утилизируют органические остатки, предотвращая распространение болезней. Их отсутствие приведет к накоплению отходов и распространению патогенов.

Исчезновение насекомых – это не только экологическая проблема, но и угроза выживанию человечества. Поэтому важно понимать причины этого явления и возможные пути исправления ситуации.