Cloudflare снова не работает: сбой затронул крупные сайты и сервисы

5 декабря некоторые сервисы вышли из строя из-за нового сбоя в Cloudflare. Компания сообщила, что знает об ошибке и исправляет ее, несколько минут назад.

Обновлено в 11:24: Компания Cloudflare сообщила об устранении проблемы после "внедрения решения". Однако уже через несколько минут все объявления о сбое и исправлениях исчезли с сайта. По состоянию на данный момент сеть вернулась к стабильной работе, пишет 24 Канал.

Что происходит с Cloudflare?

Как сообщили на официальном сайте, компания "расследует проблемы" с Dashboard и связанными API. Некоторые клиенты, которые используют обе услуги "испытывают влияние, поскольку запросы могут не сработать и/или отображаться ошибки".

Сейчас количество неработающих сайтов и сервисов значительно меньше, чем во время сбоя 18 ноября. Например, не работает сервис Perplexity и ресурс Downdetector, который сообщает о сбоях.

Что такое Cloudflare?

Основанная в 2009 году тремя партнерами, эта организация специализируется на услугах доставки контента, кибербезопасности и защиты от киберугроз. Ее глобальная сеть насчитывает более 330 дата-центров по всему миру, которые функционируют как посредники между посетителями и вебресурсами.

Принцип работы заключается в перенаправлении пользовательских запросов через ближайшие серверы вместо прямого соединения с оригинальным хостингом. Такая архитектура позволяет хранить копии контента на разных географических локациях, что существенно ускоряет загрузку страниц. Система распределяет нагрузку между многочисленными серверами, скрывает реальные адреса веб-ресурсов от злоумышленников и кэширует данные для уменьшения количества обращений к основным серверам.

Ключевой функцией является отражение распределенных атак, которые пытаются парализовать работу сайтов путем отправки огромного количества запросов.

В августе 2025 года компания успешно нейтрализовала самую мощную публично известную атаку с пиковой нагрузкой 11,5 терабита в секунду.

По состоянию на начало 2025 года сервис обслуживал 19,3% всех вебсайтов планеты. Среди клиентов – крупные корпорации, медиаплатформы, стартапы и государственные структуры. Такая концентрация создает единую точку отказа – когда возникают технические трудности, миллионы ресурсов одновременно становятся недоступными. Пользователи получают сообщения об ошибках 502 или 503, не осознавая, что проблема не в конкретном сайте, а во всей инфраструктуре.