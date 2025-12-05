Cloudflare знову не працює: збій зачепив великі сайти та сервіси

5 грудня деякі сервіси вийшли з ладу через новий збій у Cloudflare. Компанія повідомила, що знає про помилку й виправляє її, кілька хвилин тому.

Що відбувається з Cloudflare?

Як повідомили на офіційному сайті Cloudflare, компанія "розслідує проблеми" з Dashboard та пов'язаними API. Деякі клієнти, які використовують обидві послуги "зазнають впливу, оскільки запити можуть не спрацювати і/або відображатися помилки", пише 24 Канал.

Наразі кількість непрацюючих сайтів та сервісів значно менша, ніж під час збою 18 листопада. Наприклад, не працює сервіс Perplexity та ресурс Downdetector, який сповіщає про збої.

Новина доповнюється…