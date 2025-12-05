Meta планує урізати бюджет Reality Labs на приблизно 30%, а зміни можуть набути чинності вже у січні – у межах підготовки фінансового плану на новий рік. Reality Labs охоплює широкий спектр XR-розробок компанії, але найбільші ризики зараз нависли над двома напрямками: Horizon Worlds і VR-сегментом, який Meta розвивала роками. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що саме хоче скоротити Meta і чому?

Horizon Worlds — колись головний проєкт компанії у сфері метавсесвіту — тепер опинився серед потенційних жертв. Разом із ним скорочень може зазнати і категорія VR-пристроїв, оскільки Meta дедалі активніше вкладає ресурси в AR-продукти та лінійку смартокулярів Ray-Ban і Oakley.

Ситуація виглядає закономірною: з 2021 року Reality Labs генерує колосальні збитки. Підрозділ уже поглинув близько 70 мільярдів доларів. На тлі такого фінансового навантаження перерозподіл бюджету на користь розвитку AI цілком логічний. Але контекст кількох останніх років робить провал ставки на метавсесвіт особливо болючим — компанія навіть змінила назву з Facebook на Meta, а Horizon Worlds став об’єктом гучної критики через низьку якість, малу кількість користувачів та недороблений віртуальний простір.

Як пише The Verge, з часом із публічної комунікації зникли й згадки Марка Цукерберга про метавсесвіт чи Horizon Worlds. Проблеми "аватарів без ніг", порожніх локацій та низького інтересу спільноти так і не розв’язали, тож майбутнє цього проєкту наразі виглядає похмурим.

Інший бік скорочень стосується VR-гаджетів, зокрема лінійки Quest. Хоча багато користувачів, включно з авторами матеріалів, позитивно оцінюють Quest 3 та 3S за доступність і функціональність, ці пристрої не здатні компенсувати мільярдні втрати. Для інвесторів VR, яким користуються час від часу, виглядає менш перспективним, ніж розвиток AI-рішень чи дата-центрів.

Як Meta залишилась без головного ШІ-науковця?

Головний науковець зі штучного інтелекту Meta Ян Лекун планує залишити компанію, щоб заснувати власний стартап, присвячений розробці так званих "world models" — нового типу AI, який має краще розуміти фізичний світ. Його рішення збіглося з різкою зміною стратегії Meta під керівництвом Марка Цукерберга.

Лекун створив у Meta дослідницький підрозділ FAIR у 2013 році й з того часу відповідав за фундаментальні AI-розробки. Він неодноразово підкреслював, що великі мовні моделі на кшталт Llama мають практичну користь, але не здатні мислити, планувати чи розуміти світ, як люди. Його підхід усе частіше суперечив баченням Цукерберга, який ставить на швидку комерціалізацію.