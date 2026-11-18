Как нецензурная лексика снижает эффективность работы с нейросетями

Исследователи проанализировали 8 миллионов сообщений, которыми пользователи добровольно обменивались с системами Claude, Gemini и ChatGPT в течение 12 месяцев – в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Как сообщает издание TechRadar со ссылкой на отчет аналитической платформы Searchable, грубость по отношению к искусственному интеллекту на самом деле существенно снижает вероятность решения проблемы.

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Аналитики выяснили, что на каждые 10 000 слов в переписке с виртуальными собеседниками приходится в среднем 19,1 оскорбительного выражения. По уровню невоспитанности лидером оказался американский штат Невада, жители которого использовали в диалогах 22,7 грубого слова. Отчет также выявил заметные различия по полу, возрастным категориям и уровню образования пользователей.

Почему вежливость побеждает токсичность

Подавляющее большинство людей не начинает диалог с намерением задеть "чувства" цифровой системы, ведь это технически невозможно. Агрессивный тон обычно провоцируют неточные, ошибочные или неуместные ответы чат-ботов. Впрочем, попытка выразить гнев лишь ухудшает конечный результат генерации.

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К концу разговора 31% жалоб с нецензурной лексикой удалось уладить против 41% спокойных и четких исправлений, однако 35% ошибок так и остались неисправленными против 24% в случае сдержанного подхода– прокомментировали руководитель направления контента Коннор Лейхи и лидер направления цифрового PR Шон Фитцсиммонс.

На фоне распространения токсичного поведения компания Anthropic ранее ввела обновленные правила использования для собственного чат-бота Claude, направленные на предотвращение агрессии в диалогах. Таким образом, конструктивное спокойствие и точные формулировки остаются наиболее прагматичным способом получить от алгоритмов желаемый ответ.