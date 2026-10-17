Почему не следует постоянно оставлять удлинитель в розетке

Удлинители отлично превращают временные решения в постоянные. Подключили зарядное устройство для ноутбука, спрятали шнур за столом, и через полгода он уже стал частью интерьера. Именно здесь и начинаются проблемы.

Удлинители не предназначены для постоянного использования вместо стационарной электропроводки, а при непрерывной работе со временем могут выходить из строя, пишет 24 Канал.

Почему нельзя оставлять удлинитель в розетке?

Прежде всего, когда вы выключаете удлинитель, это хороший повод осмотреть его: нет ли трещин в изоляции, ослабленных соединений или вилки, которая нагревается сильнее, чем следует. В то же время пустой удлинитель, вилка которого просто стоит в розетке, сам по себе не начинает перегреваться, поэтому вы не узнаете, что что-то не так, если не отключите его.

Вопрос также в том, что происходит, когда он становится частью повседневной рутины. Его могут зажать мебелью, повредить (например, во время грозы) или нагрузить прибором, гораздо более мощным, чем зарядное устройство для телефона.

Гибкие шнуры нельзя использовать вместо стационарной проводки здания. Их также запрещено прокладывать через отверстия в стенах, полах и потолках, через дверные и оконные проемы или там, где они могут подвергнуться физическим повреждениям.

Правило, о котором никто не знает

Существует ограничение для временных установок, которое предусматривает лимит в 90 дней для праздничной иллюминации и подобных целей. Но это не означает, что на 91-й день любой удлинитель превращается в убийцу. Правило гласит: если оборудование питается через удлинитель более 30 дней, пора подумать о постоянном решении.

Для домашнего офиса это может означать установку розетки там, где она нужна, вместо удлинителя, который пять лет будет лежать за столом. Инструкции по безопасности также советуют не накрывать шнуры, так как это мешает теплу выходить наружу и может привести к перегреву. Если положить шнур под ковер или протянуть через дверной проем, появляется еще одна возможность для накопления тепла или повреждения.

Выдержит ли шнур нагрузку?

Автоматический выключатель (если он есть) не защищает от всего, что вы подключаете к розетке. Удлинители бывают с разным сечением проводов, длиной и допустимым током, и шнур должен выдерживать то, что к нему подключают.

Зарядка ноутбука и обогреватель создают совершенно разную нагрузку. Удлинители могут перегреваться и вызывать пожары, поэтому большие бытовые приборы рекомендуется подключать непосредственно к розетке.

Что касается портативных обогревателей, она еще более категорична: никогда не используйте удлинитель или сетевой фильтр. Подключение сетевого фильтра к "умной" розетке также может создать отдельный риск перегрузки.

Соединять удлинители друг с другом также не стоит.

Так что же делать?

Практическое правило так: проверяйте допустимую нагрузку шнура, заменяйте поврежденные удлинители и отключайте временные соединения, когда закончите работу.

Рекомендации следующие: