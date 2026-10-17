Подовжувачі не призначені для постійного використання замість стаціонарної проводки, а за безперервної роботи з часом можуть псуватися, пише 24 Канал.

Чому не можна залишати подовжувач у розетці?

Перш за все, коли ви вимикаєте подовжувач, це хороша нагода оглянути його: чи немає тріщин в ізоляції, ослаблених з'єднань або вилки, що нагрівається сильніше, ніж слід. Водночас порожній подовжувач, вилка якого просто стоїть у розетці, сам по собі не починає перегріватися, тому ви не дізнаєтеся, що щось не так, якщо не відключите його.

Питання також у тому, що відбувається, коли він стає частиною щоденної рутини. Його можуть затиснути меблями, пошкодити (наприклад, під час грози) або навантажити приладом, набагато потужнішим за зарядку телефону.

Гнучкі шнури не можна використовувати замість стаціонарної проводки будівлі. Їх також заборонено прокладати крізь отвори в стінах, підлогах і стелях, через дверні та віконні прорізи або там, де вони можуть зазнати фізичних пошкоджень.

Правило, про яке ніхто не знає

Існує обмеження для тимчасових установок, яке передбачає ліміт у 90 днів для святкової ілюмінації та подібних цілей. Але це не означає, що на 91-й день будь-який подовжувач перетворюється на вбивцю. Правило говорить: якщо обладнання живиться через подовжувач понад 30 днів, час подумати про постійне рішення.

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Для домашнього офісу це може означати встановлення розетки там, де вона потрібна, замість подовжувача, який п'ять років лежатиме за столом. Інструкції з безпеки також радять не накривати шнури, бо це заважає теплу виходити назовні й може призвести до перегріву. Якщо покласти шнур під килим або протягнути через дверний проріз, з'являється ще одна можливість для накопичення тепла чи пошкодження.

Чи витримає шнур навантаження?

Автоматичний вимикач (якщо він є) не захищає від усього, що ви підключаєте до розетки. Подовжувачі бувають із різним перерізом проводів, довжиною та допустимим струмом, і шнур має витримувати те, що до нього під'єднують.

Зарядка ноутбука й обігрівач створюють зовсім різне навантаження. Подовжувачі можуть перегріватися та спричиняти пожежі, тому великі побутові прилади радять вмикати безпосередньо в розетку.

Щодо портативних обігрівачів вона ще категорична: ніколи не використовуйте подовжувач чи мережевий фільтр. Увімкнення мережевого фільтра в розумну розетку теж може створити окремий ризик перевантаження.

З'єднувати подовжувачі один з одним також не варто.

То що ж робити?

Практичне правило таке: перевіряйте допустиме навантаження шнура, замінюйте пошкоджені подовжувачі та вимикайте тимчасові конфігурації, коли закінчите роботу.

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