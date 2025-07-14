Это очень опасно: почему не стоит спать со смартфоном под подушкой

Мы используем смартфон для работы, развлечений почти постоянно. Часто он допоздна задерживается в наших руках – мы проверяем соцсети, или читаем новости и нередко оставляем гаджет под подушкой да еще и на зарядке. Какая в этом опасность, рассказываем далее в материале.

Отходя ко сну мы не имеем желания оставлять устройство далеко, поэтому многие кладут его рядом на столик у кровати или вообще под подушку, чтобы достать при необходимости как можно быстрее. 24 Канал предупреждает об опасности такой привычки и рассказывает о возможных рисках.

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Сразу стоит успокоить тех из вас, кто может беспокоиться об опасности заболеть раком вследствие излучения или другие опасные болезни. Согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения пока не выявлено никаких связей, которые бы позволяли утверждать, что мобильные телефоны являются прямой причиной каких-либо заболеваний.

Вот что отмечают в отчете организации:

За последние 20 лет были проведены многочисленные исследования для оценки того, ли мобильные телефоны представляют потенциальный риск для здоровья. На сегодня никаких неблагоприятных последствий для здоровья, вызываемых пользованием мобильными телефонами, не установлено.

Поэтому можно спокойно выдохнуть и не переживать, что ношение смартфона в кармане или хранение его под подушкой негативно повлияет на ваше самочувствие. Однако говорится только о прямом влиянии, поскольку сохраняется очень неочевидная, но вполне реальная угроза, связана с присутствием смартфона в постели вместе с вами.

Почему не стоит класть смартфон под подушку?

Во время сна человек не сохраняет статическое положение, а часто движется, поворачивается на тот или иной бок, меняет положение рук и ног. Помните те случаи, когда вы засыпали в одном положении, а просыпались поперек кровати, или вообще полностью меняя позу?

Во время таких ночных "руханок" можно легко вытолкнуть смартфон с кровати на пол или переместить его ближе к себе. Кроме того, он продолжит вибрировать оповещая вас о новых сообщениях, если не перевести его в режим "Не беспокоить", а это может прервать ваш сон, как и свет во время активации экрана.

Все это негативно скажется на качестве сна, и вы можете проснуться чувствуя себя не выспавшимся. А это уже влияет на весь день и сказывается на вашем здоровье и качестве работы.

Если вам кажется очень важным утром не проспать и вы думаете, что положив телефон рядом вы этому поспособствуете, то гораздо целесообразнее наоборот положить его подальше. Для выключения будильника лучше подняться с кровати и сделать несколько шагов к столу – после этого вы точно проснетесь и не проспите.

В то же время полусонный перевод будильника в режим "ну еще 5 минуточек" грозит вам тем, что вы действительно проспите дольше чем планировали случайно выключив будильник.

Почему опасно заряжать смартфон в постели?

Многие из нас привыкли ставить телефон на зарядку прямо в постели пряча устройство под подушку. В этом случае существует реальная угроза вашей жизни и здоровью – это может привести к пожару и катастрофическим последствиям.

Некоторые смартфоны серьезно нагреваются во время зарядки. Этого недостаточно для возникновения пожара, но под подушкой смартфон не успевает должным образом охлаждаться, а это может привести к крайне нежелательным последствиям.

Кроме того, ночью вы можете случайно повредить кабель, что может стать причиной поражения током, или же привести к пожару. Такая угроза является более чем реальной и в США даже создали специальную социальную рекламу, которая предостерегает от зарядки смартфона в постели или под подушкой.



Заряжать смартфон в постели опасно / Фото Пожарный департамент Ньютона, США

Какой должна быть гигиена сна?

Не секрет, что гигиена сна является очень важным аспектом для хорошего самочувствия и общего здоровья. А это значит, что ко сну готовиться нужно заранее. Одной из самых серьезных угроз, которую составляет смартфон в постели – это яркий свет от устройства, которое негативно влияет на сон. И это касается не только смартфона, но и любого устройства включая телевизор, планшет или ноутбук.

Именно поэтому эксперты рекомендуют прекратить пользоваться смартфоном и другими устройствами за полчаса до сна, а свет в комнате приглушить или выключить вообще. Это способствует более быстрому и спокойному процессу засыпания. Вы, наверное, замечали, что отложив смартфон в сторону сразу после пользования им заснуть бывает непросто.

Кроме того, смартфон в постели это еще и дополнительный отвлекающий фактор: постоянные оповещения о новостях, сообщения или звонки будут привлекать ваше внимание и вы не сможете сосредоточиться на том, чтобы спокойно заснуть.

Важно Прекратите это делать немедленно: как заставить телефон работать дольше

Рекомендации по гигиене сна

Как мы уже отмечали выше, гигиена сна является крайне важной рутиной, которой нужно ответственно соблюдать, поэтому рекомендуем выработать себе несколько полезных правил, которые помогут вам легче засыпать, лучше высыпаться, не пропускать будильники и везде успевать чувствуя себя бодро.

Запрограммируйте режим не беспокоить. Смартфон, это небольшой компьютер в ваших руках, способен на невероятные вещи. Особенно, если это заранее предусмотрели разработчики.

Режим "Не беспокоить" фактически выключает все уведомления на смартфоне. Вы продолжаете получать сообщения и звонки, однако все это происходит в пассивном режиме: экран не активируется, сообщения не проигрываются, вибрация отключена. Смартфон позволяет крайне гибко запрограммировать этот режим.

Например, вы можете настроить его так, чтобы он автоматически включался в 21 час и выключался в 7 утра. Чтобы не пропустить действительно важные звонки, можно разрешить звуковые оповещения от конкретных контактов из телефонной книги или отдельных приложений.

Как настроить режим "Не беспокоить" смотрите ниже на картинке. Найти его можно в меню "Настройки" – "Звуки" или "Оповещения". Также его быстрая активация происходит в шторке быстрых действий, которая вызывается свайпом сверху вниз в левой части экрана.



Настройка режима "Не беспокоить" / Фото 24 канал

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Подготовьтесь ко сну. Чтобы организм подготовиться ко сну, необходима некоторая разгрузка, поэтому специалисты рекомендуют отказаться от любой техники хотя бы за полчаса, а лучше за час и более до сна. Поэтому стоит закончить все свои дела заранее, чтобы отход ко сну был спокойным и чтобы вас ничего не отвлекало.

Телефон лучше поставить на стол не рядом с кроватью и избегать случаев, когда вы берете его с собой, кладете под подушку или оставляете рядом. Как мы уже знаем, никаких прямых угроз вашему здоровью это не несет, однако создает ряд отвлекающих факторов, которые точно не идут вам на пользу.

Надеемся наши советы будут полезными для вас. Помните, что ваш смартфон имеет немало функций о которых вы можете даже не догадываться. Они помогут вам сделать пользование телефоном более удобным, а мы позаботимся, чтобы вы узнали о них больше в рубрике Советы Техно 24.