Сразу отметим, что простое отключение некоторых настроек может повлиять на работу некоторых функций смартфона, предупреждает 24 Канал. Тем не менее, это может улучшить ваш повседневный пользовательский опыт и дать вам немного больше контроля над вашим гаджетом.
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Подготовка
Перед тем, как мы перейдем к конкретным функциям, советуем сначала включить меню "Для разработчиков". В противном случае вам придется пораскинуть мозгами, пытаясь найти каждую из настроек и функций.
Как включить меню "Для разработчиков":
- Просто перейдите в "Настройки" > "О телефоне" > "Номер сборки".
- Нажмите семь раз на "Номер сборки" и введите свой PIN-код или графический ключ.
- Вы увидите сообщение "Теперь вы разработчик" и получите доступ к отдельному меню с дополнительными функциями телефона.
Активируем режим разработчика / Фото 24 канала
Ограничение фоновых процессов
Если у вас старый телефон или бюджетник с небольшим объемом оперативной памяти, вы можете ограничить или выключить стандартное ограничение фоновых процессов. И хоть вы сразу можете не заметить позитивных изменений – они будут. Ограничение количества фоновых приложений, которые одновременно активны, в целом положительно повлияет на скорость работы смартфона и что важнее – продлит время автономной работы устройства.
Как ограничить фоновые процессы:
- Перейдите в "Настройки" > "Параметры разработчика" > "Ограничения фоновых процессов";
- Здесь вы можете установить ограничение процесса от 0 до 4.
Настройка фоновых процессов / Фото 24 канал
Можете поэкспериментировать с количеством, чтобы подобрать оптимальную настройку для вас и вашего устройства.
Кстати, старый телефон можно использовать с пользой, если он вам больше не нужен в роли телефона. Вот 5 советов, которые помогут сохранить ваш смартфон.
Wi-Fi и Bluetooth сканирование
Еще один способ потенциально сократить использование батареи – отключить сканирование Wi-Fi и Bluetooth на телефоне. Проще говоря, эти функции означают, что ваш телефон постоянно ищет окружающие сети Wi-Fi и Bluetooth, даже если они отключены для повышения точности или точного местоположения GPS.
Обе функции можно найти в одном месте в Android, однако на некоторых телефонах они могут быть расположены в отдельных меню.
Как отключить сканирование Bluetooth и Wi-Fi:
- Для этого перейдите в "Настройки" > "Местоположение" > "Сканирование Wi-Fi";
- "Настройки" > "Местоположение" > "Сканирование Bluetooth";
- Отключите оба параметра.
Отключение Wi-Fi и Bluetooth сканирования / Фото 24 канал
История местоположения Google
Ваш смартфон и Google Maps способны отслеживать историю ваших перемещений. И хотя некоторым людям все равно, вы, возможно, не захотите, чтобы это происходило автоматически. Эта функция связана с вашей учетной записью и используется для предоставления персонализированных результатов на Картах, а также для получения более качественных рекомендаций на основе мест, которые вы посещаете. Также благодаря этой функции вы сможете найти потерянный или украденный смартфон.
Поэтому перед вами компромисс – приватность или удобство пользования некоторыми функциями вашего смартфона. Как отключить слежение мы расскажем, но делать ли это – решать вам.
Здесь есть несколько вариантов, которые могут быть полезными. Вы можете полностью отключить эту функцию или настроить автоматическое удаление истории местоположения по истечении заданного периода – от трех до 36 месяцев.
Выключаем или же настраиваем отслеживание:
- Откройте "Настройки" > "Местоположение" > "Службы геолокации" > "История местоположения Google" > "Войти в свою учетную запись Google".
- Это должно открыть страницу "Управление действиями", и вы можете полностью отключить историю местоположения
- Прокрутите вниз и выберите "Выбрать параметр автоматического удаления", затем выберите меню "Автоматическое удаление действий старше, чем" трех, 18 или 36 месяцев.
Настраиваем историю местонахождения на Андроид / Фото 24 канал
Ограничить использование фоновых данных
Часто приложения на вашем смартфоне используют интернет в фоновом режиме, чтобы обновлять информацию и экономить время при загрузке, когда вы снова откроете приложение. Это бывает удобно, но если таких приложений на смартфоне несколько, они могут активно использовать интернет-соединение, а это влияет не только на заряд батареи, но и на ваш кошелек.
Использование фоновых данных можно приостановить или ограничить. Кроме того у вас есть возможность настроить это для каждого приложения отдельно. Есть несколько способов включить или выключить использование фоновых данных для приложений, установленных на вашем телефоне.
Самый простой способ такой:
- Перейдите в нужное приложение, открыв "Параметры" > "Приложения" > *нужное приложение*, для которого вы хотите настроить данные.
- Затем "Параметры" > "Мобильные данные и Wi-Fi" > "Фоновые данные".
Ограничиваем использование фоновых данных / Фото 24 канал
Еще один способ открыть это меню и просмотреть актуальную информацию о том, сколько данных используется на телефоне – перейти в "Настройки"> "Сеть и Интернет"> "Интернет"> "Использование данных оператора"> *нужное приложение* > "Фоновые данные".
Отключить все датчики
Возможность быстро отключить (или включить) много аппаратных датчиков на вашем телефоне одним касанием не только полезная, но и отлично подходит для тех, кто заботится о конфиденциальности. Этот параметр недоступен в обычном меню, так как он мгновенно блокирует работу таких аппаратных датчиков, как:
- камера;
- микрофон;
- GPS;
- акселерометр;
- компас и многое другое.
Активируем кнопку выключения датчиков:
- Сначала нужно убедиться, что параметры разработчика включены;
- Перейдите в "Настройки" > "Система" > "Параметры разработчика" > "Плитки разработчика быстрых настроек" > "Датчики отключены".
Включение этого переключателя блокирует доступ к вышеупомянутым датчикам. Это означает, что когда вы открываете приложение камеры, она может аварийно завершить работу или закрыться автоматически, указывая на то, что этот аппаратный датчик активно блокируется.
Использование и диагностика
С целью улучшения ОС Android определенная диагностическая информация передаются в Google. Это актуально, когда вы сталкиваетесь с проблемами, сбоями программ или замедлениями их работы. Данную настройку предлагается активировать при первой настройке смартфона и многие соглашаются на это.
Справедливо, если вы захотите отключить эти дополнительные настройки на своем смартфоне. Чтобы отключить передачу такой информации в Google, нужно сделать следующее: откройте "Настройки" > "Google" > коснитесь трехточечного меню в верхнем правом углу > "Использование и диагностика" > "Выкл.".
Выключаем передачу данных об использовании приложений и диагностику / Фото 24 канал
Отказ от персонализированной рекламы
Независимо от того, вошли ли вы на свой смартфон с помощью учетной записи Google или нет, вы будете получать поисковые или баннерные объявления на более чем двух миллионах веб-сайтов, которые используют рекламную платформу Google.
Эти объявления адаптируются к вашим интересам и даже к вашим поисковым запросам, которые часто используются, чтобы сделать рекламу более релевантной для вас. Это довольно полезная функция, хотя вы можете не захотеть, чтобы такая реклама появлялась, и Google позволяет достаточно просто отключить рекламные настройки на вашем смартфоне.
Чтобы настроить рекламу нужно сделать следующее:
- Откройте "Настройки" > "Google" > "Реклама";
- Коснитесь своей учетной записи Google > "Данные и конфиденциальность" > "Настройки рекламы" > "Персонализация рекламы";
- Эта панель покажет вам всю информацию, которую Google собрал из данных, которые вы предоставили для создания рекламного профиля на основе учетной записи.
- Если вы не хотите видеть персонализированную рекламу в своем аккаунте, просто установите для этого параметра значение Выкл.".
Отказываемся от персонализированной рекламы / Фото 24 канал
Точное отслеживание местоположения
Отслеживание местоположения может быть крайне полезной функцией. Вы будете получать более точные советы и актуальную информацию в приложении Карты и других сервисах. В то же время это существенно уменьшает вашу приватность, поэтому, возможно, вам захочется выключить некоторые функции отслеживания, или ограничить их для определенных приложений.
К счастью, Google предлагает возможность отключить точное отслеживание местоположения для каждого приложения отдельно. При первом запуске программы вы увидите всплывающее окно, которое объясняет разницу между определением точного и приблизительного места расположения и предлагает выбрать способ определения. Это не относится к приложениям, которым вы уже разрешили доступ к вашему точному местоположению.
Если вы хотите изменить эти настройки, вам нужно сделать следующее:
- Откройте "Настройки" > "Расположение" > "Разрешения на определение местоположения приложения";
- Выберите любую программу, которой вы предоставили доступ > "Использовать точное расположение".
- Здесь вы также можете отменить доступ к местоположению для приложений по своему усмотрению.