Сразу отметим, что простое отключение некоторых настроек может повлиять на работу некоторых функций смартфона, предупреждает 24 Канал. Тем не менее, это может улучшить ваш повседневный пользовательский опыт и дать вам немного больше контроля над вашим гаджетом.

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Подготовка

Перед тем, как мы перейдем к конкретным функциям, советуем сначала включить меню "Для разработчиков". В противном случае вам придется пораскинуть мозгами, пытаясь найти каждую из настроек и функций.

Как включить меню "Для разработчиков":

  • Просто перейдите в "Настройки" > "О телефоне" > "Номер сборки".
  • Нажмите семь раз на "Номер сборки" и введите свой PIN-код или графический ключ.
  • Вы увидите сообщение "Теперь вы разработчик" и получите доступ к отдельному меню с дополнительными функциями телефона.

Режим розробника
Активируем режим разработчика / Фото 24 канала

Ограничение фоновых процессов

Если у вас старый телефон или бюджетник с небольшим объемом оперативной памяти, вы можете ограничить или выключить стандартное ограничение фоновых процессов. И хоть вы сразу можете не заметить позитивных изменений – они будут. Ограничение количества фоновых приложений, которые одновременно активны, в целом положительно повлияет на скорость работы смартфона и что важнее – продлит время автономной работы устройства.

Как ограничить фоновые процессы:

  • Перейдите в "Настройки" > "Параметры разработчика" > "Ограничения фоновых процессов";
  • Здесь вы можете установить ограничение процесса от 0 до 4.

Фонові процеси
Настройка фоновых процессов / Фото 24 канал

Можете поэкспериментировать с количеством, чтобы подобрать оптимальную настройку для вас и вашего устройства.

Кстати, старый телефон можно использовать с пользой, если он вам больше не нужен в роли телефона. Вот 5 советов, которые помогут сохранить ваш смартфон.

Wi-Fi и Bluetooth сканирование

Еще один способ потенциально сократить использование батареи – отключить сканирование Wi-Fi и Bluetooth на телефоне. Проще говоря, эти функции означают, что ваш телефон постоянно ищет окружающие сети Wi-Fi и Bluetooth, даже если они отключены для повышения точности или точного местоположения GPS.

Обе функции можно найти в одном месте в Android, однако на некоторых телефонах они могут быть расположены в отдельных меню.

Как отключить сканирование Bluetooth и Wi-Fi:

  • Для этого перейдите в "Настройки" > "Местоположение" > "Сканирование Wi-Fi";
  • "Настройки" > "Местоположение" > "Сканирование Bluetooth";
  • Отключите оба параметра.

Wi-Fi та Bluetooth сканування
Отключение Wi-Fi и Bluetooth сканирования / Фото 24 канал

История местоположения Google

Ваш смартфон и Google Maps способны отслеживать историю ваших перемещений. И хотя некоторым людям все равно, вы, возможно, не захотите, чтобы это происходило автоматически. Эта функция связана с вашей учетной записью и используется для предоставления персонализированных результатов на Картах, а также для получения более качественных рекомендаций на основе мест, которые вы посещаете. Также благодаря этой функции вы сможете найти потерянный или украденный смартфон.

Поэтому перед вами компромисс – приватность или удобство пользования некоторыми функциями вашего смартфона. Как отключить слежение мы расскажем, но делать ли это – решать вам.

Здесь есть несколько вариантов, которые могут быть полезными. Вы можете полностью отключить эту функцию или настроить автоматическое удаление истории местоположения по истечении заданного периода – от трех до 36 месяцев.

Выключаем или же настраиваем отслеживание:

  • Откройте "Настройки" > "Местоположение" > "Службы геолокации" > "История местоположения Google" > "Войти в свою учетную запись Google".
  • Это должно открыть страницу "Управление действиями", и вы можете полностью отключить историю местоположения
  • Прокрутите вниз и выберите "Выбрать параметр автоматического удаления", затем выберите меню "Автоматическое удаление действий старше, чем" трех, 18 или 36 месяцев.

Місцезнаходження
Настраиваем историю местонахождения на Андроид / Фото 24 канал

Ограничить использование фоновых данных

Часто приложения на вашем смартфоне используют интернет в фоновом режиме, чтобы обновлять информацию и экономить время при загрузке, когда вы снова откроете приложение. Это бывает удобно, но если таких приложений на смартфоне несколько, они могут активно использовать интернет-соединение, а это влияет не только на заряд батареи, но и на ваш кошелек.

Использование фоновых данных можно приостановить или ограничить. Кроме того у вас есть возможность настроить это для каждого приложения отдельно. Есть несколько способов включить или выключить использование фоновых данных для приложений, установленных на вашем телефоне.

Самый простой способ такой:

  • Перейдите в нужное приложение, открыв "Параметры" > "Приложения" > *нужное приложение*, для которого вы хотите настроить данные.
  • Затем "Параметры" > "Мобильные данные и Wi-Fi" > "Фоновые данные".

Обмеження фонових даних
Ограничиваем использование фоновых данных / Фото 24 канал

Еще один способ открыть это меню и просмотреть актуальную информацию о том, сколько данных используется на телефоне – перейти в "Настройки"> "Сеть и Интернет"> "Интернет"> "Использование данных оператора"> *нужное приложение* > "Фоновые данные".

Отключить все датчики

Возможность быстро отключить (или включить) много аппаратных датчиков на вашем телефоне одним касанием не только полезная, но и отлично подходит для тех, кто заботится о конфиденциальности. Этот параметр недоступен в обычном меню, так как он мгновенно блокирует работу таких аппаратных датчиков, как:

  • камера;
  • микрофон;
  • GPS;
  • акселерометр;
  • компас и многое другое.

Активируем кнопку выключения датчиков:

  • Сначала нужно убедиться, что параметры разработчика включены;
  • Перейдите в "Настройки" > "Система" > "Параметры разработчика" > "Плитки разработчика быстрых настроек" > "Датчики отключены".

Включение этого переключателя блокирует доступ к вышеупомянутым датчикам. Это означает, что когда вы открываете приложение камеры, она может аварийно завершить работу или закрыться автоматически, указывая на то, что этот аппаратный датчик активно блокируется.

Использование и диагностика

С целью улучшения ОС Android определенная диагностическая информация передаются в Google. Это актуально, когда вы сталкиваетесь с проблемами, сбоями программ или замедлениями их работы. Данную настройку предлагается активировать при первой настройке смартфона и многие соглашаются на это.

Справедливо, если вы захотите отключить эти дополнительные настройки на своем смартфоне. Чтобы отключить передачу такой информации в Google, нужно сделать следующее: откройте "Настройки" > "Google" > коснитесь трехточечного меню в верхнем правом углу > "Использование и диагностика" > "Выкл.".

Використання та діагностика
Выключаем передачу данных об использовании приложений и диагностику / Фото 24 канал

Отказ от персонализированной рекламы

Независимо от того, вошли ли вы на свой смартфон с помощью учетной записи Google или нет, вы будете получать поисковые или баннерные объявления на более чем двух миллионах веб-сайтов, которые используют рекламную платформу Google.

Эти объявления адаптируются к вашим интересам и даже к вашим поисковым запросам, которые часто используются, чтобы сделать рекламу более релевантной для вас. Это довольно полезная функция, хотя вы можете не захотеть, чтобы такая реклама появлялась, и Google позволяет достаточно просто отключить рекламные настройки на вашем смартфоне.

Чтобы настроить рекламу нужно сделать следующее:

  • Откройте "Настройки" > "Google" > "Реклама";
  • Коснитесь своей учетной записи Google > "Данные и конфиденциальность" > "Настройки рекламы" > "Персонализация рекламы";
  • Эта панель покажет вам всю информацию, которую Google собрал из данных, которые вы предоставили для создания рекламного профиля на основе учетной записи.
  • Если вы не хотите видеть персонализированную рекламу в своем аккаунте, просто установите для этого параметра значение Выкл.".

Персоналізована реклама
Отказываемся от персонализированной рекламы / Фото 24 канал

Точное отслеживание местоположения

Отслеживание местоположения может быть крайне полезной функцией. Вы будете получать более точные советы и актуальную информацию в приложении Карты и других сервисах. В то же время это существенно уменьшает вашу приватность, поэтому, возможно, вам захочется выключить некоторые функции отслеживания, или ограничить их для определенных приложений.

К счастью, Google предлагает возможность отключить точное отслеживание местоположения для каждого приложения отдельно. При первом запуске программы вы увидите всплывающее окно, которое объясняет разницу между определением точного и приблизительного места расположения и предлагает выбрать способ определения. Это не относится к приложениям, которым вы уже разрешили доступ к вашему точному местоположению.

Если вы хотите изменить эти настройки, вам нужно сделать следующее:

  • Откройте "Настройки" > "Расположение" > "Разрешения на определение местоположения приложения";
  • Выберите любую программу, которой вы предоставили доступ > "Использовать точное расположение".
  • Здесь вы также можете отменить доступ к местоположению для приложений по своему усмотрению.

Конфіденційність сповіщень
Отключаем оповещения / Скриншоты 24 Канала