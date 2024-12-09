Почему аккумулятор вашего ноутбука никогда не доживает до обещанного срока службы

Если вы когда-нибудь покупали ноутбук, которому обещали "до 16 часов автономной работы", а потом полдня искали зарядное устройство, вы не одиноки. Разрыв между заявленным и реальным временем работы аккумулятора является распространенным разочарованием для пользователей, и причины этого гораздо сложнее, чем может показаться, на первый взгляд.

Заявления производителей о времени работы аккумулятора основываются на идеальных условиях, а не на реальном использовании. 24 Канал объясняет, что имеют в виду производители и как на самом деле будет работать ваш ноутбук.

Читайте на сайте Почему пользователи заряжают устройства до 100%, несмотря на распространенное правило 80%

Почему производители обещают "до [определенного количества часов]"

Фраза "до" является одним из наиболее распространенной характеристикой, описывающей срок службы аккумулятора. Производители используют ее, чтобы показать максимальное время работы устройства в идеальных условиях – не обязательно тех, с которыми пользователи сталкиваются ежедневно.

Во время тестирования производители создают оптимальные условия для увеличения производительности аккумулятора. Обычно это включает уменьшение яркости экрана, выключение Wi-Fi и выполнение только легких задач, таких как воспроизведение видео или просмотр документов.

Эти условия редко соответствуют реальному использованию ноутбуков, но они позволяют производителям демонстрировать впечатляющие цифры "до" в маркетинговых материалах.

Хотя эти показатели не обязательно являются ложными, часто они искажают восприятие покупателями реального времени работы от батареи. На практике автономность ноутбука редко бывает такой же долгой, как заявленный максимум.

Производители не нагружают ноутбуки тестируя их

Когда производители тестируют время автономной работы, они не используют те же программы, веб-сайты или рабочие процессы, что и обычные пользователи. Вместо этого они обычно выполняют задачи, которые требуют минимального энергопотребления, например, воспроизведение видео с выключенным Wi-Fi и яркостью экрана, установленной на 50%.

Воспроизведение видео особенно экономно расходует заряд батареи ноутбука, поскольку современные графические процессоры и медиадекодеры хорошо оптимизированы для этой задачи. Другие энергоемкие компоненты, такие как процессор, во время воспроизведения остаются в основном в режиме ожидания. Этот метод позволяет производителям заявлять о впечатляющих показателях времени автономной работы.

Однако реальное использование гораздо интенсивнее. Открытие нескольких вкладок браузера, запуск облачных приложений для синхронизации, подключение к Wi-Fi или Bluetooth создают гораздо большую нагрузку на батарею.

Вот почему обещанные "до 16 часов" работы от аккумулятора могут превратиться в 6 часов при реальном использовании гаджета во время работы.

Пользователи значительно более требовательны к ноутбукам

Повседневное использование ноутбука далеко от идеальных условий, которые используются для тестирования аккумулятора. Например, современный веб-серфинг гораздо более требователен, чем воспроизведение простого офлайн-видео. Веб-сайты переполнены скриптами, рекламой, что автоматически воспроизводится, и динамическим контентом, и все это создает дополнительную нагрузку на ваш процессор и аккумулятор.

Видеозвонки еще хуже влияют на потребление заряда аккумулятора. Такие платформы, как Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, требуют постоянного использования процессора, графического процессора, веб-камеры, микрофона и динамиков. Каждый из этих компонентов разряжает аккумулятор, а все вместе они могут значительно сократить время автономной работы.

Wi-Fi также вносит свою лепту. Хотя это может показаться небольшим фоновым процессом, поддержка соединения с сетью – особенно в местах со слабым сигналом – заставляет ваш ноутбук работать интенсивнее. Даже такое простое действие, как увеличение яркости экрана, может существенно повлиять на время автономной работы, поскольку более яркие дисплеи требуют значительно больше энергии.

Поскольку так много компонентов одновременно потребляют энергию, неудивительно, что реальное время работы от батареи часто не соответствует заявленному в рекламе.

Со временем аккумулятор деградирует

Даже если батарея вашего ноутбука работает так, как заявлено в первый день, это не надолго. Со временем литий-ионные аккумуляторы теряют способность удерживать полный заряд. Это естественный процесс, известный как износ аккумулятора.

Аккумуляторы для ноутбуков рассчитаны на определенное количество циклов зарядки – обычно от 300 до 500.

– это полная разрядка и перезарядка аккумулятора. В зависимости от того, как часто вы используете и заряжаете свой ноутбук, вы можете достичь этого предела за несколько лет.

Нагрев – еще один важный фактор деградации аккумулятора. Интенсивные задачи, такие как редактирование видео, игры или запуск высокопроизводительных приложений, генерируют больше тепла, что ускоряет износ аккумулятора. Даже постоянное включение ноутбука в розетку может способствовать износу, поскольку постоянная зарядка генерирует тепло в аккумуляторе.

По мере износа батареи ее емкость падает, и "100% заряд", отображаемый на экране, больше не соответствует полному заряду аккумулятора. Вот почему старые ноутбуки часто разряжаются гораздо быстрее, чем новые.

Смотрите также Какую технику можно подключать к портативной зарядной станции?

Хотя производители не обязательно врут о времени работы аккумулятора, условия тестирования редко отражают повседневное использование. Формулировка "до" дает им лазейку для рекламы максимального времени работы в идеальных условиях, но реальное использование далеко от идеального.

Чтобы получить максимальную отдачу от аккумулятора, вы можете следовать таким советам, как снижение яркости экрана, закрытие неиспользуемых приложений и избежание перезарядки. Но, конце концов, необходимо понимать, что фактический результат в реальности может существенно отличаться от желаемого.