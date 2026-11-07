Никогда так не делайте: почему нельзя подключать удлинители друг к другу

Обустройство домашнего рабочего места или геймерской зоны нередко превращается в хаос из кабелей и разветвителей. Попытка подключить один удлинитель к другому кажется быстрым решением, однако такой шаг резко увеличивает риск перегрева и возникновения пожара.

В чем заключается главная опасность последовательного подключения

Желание получить дополнительные розетки для многочисленных гаджетов часто подталкивает пользователей к рискованным решениям. Идея подключить сетевой фильтр или разветвитель к такому же устройству не увеличивает мощность вашей электросети, хотя и создает новые розетки для вилок. Вся совокупная энергия, потребляемая приборами из второго устройства, проходит через контакты и внутренние провода первого, что создает колоссальную нагрузку на всю цепь, пишет 24 Канал.

Каждый такой аксессуар имеет четкое ограничение силы тока, которое обычно измеряется в амперах. Если первый разветвитель уже работает на пределе возможностей, подключение второй вызывает так называемый резистивный нагрев. Со временем избыточный ток начинает плавить пластиковый корпус и изоляцию кабелей, что в условиях комнаты с кучей бумаг, коврами или деревянной мебелью грозит внезапным пожаром.

Что делать, когда не хватает свободных розеток

Если вам просто не хватает розеток для маломощной электроники, такой как смартфон или настольная лампа, безопаснее приобрести один качественный удлинитель с большим количеством розеток. В то же время важно помнить, что модель на восемь розеток не всегда рассчитана на большую суммарную мощность, чем аналог на четыре розетки, поэтому следует внимательно проверять техническую маркировку.

Когда же проблемой становится расстояние до стены, выбирайте модель с более длинным проводом вместо использования обычного бытового шнура в качестве переходника. Организация по пожарной безопасности NFPA предостерегает от последовательного наращивания цепей с помощью обычных удлинителей, ведь большинство пользователей не рассчитывает предельную нагрузку на проводку. Если автоматический выключатель в распределительном щите постоянно срабатывает, это тревожный сигнал – такую проблему нельзя решить распределением техники по разным розеткам или ремонтом с помощью изоляционной ленты. Устройства с ожогами, трещинами или расшатанными контактами вообще запрещено эксплуатировать.

Какие приборы запрещено подключать через удлинители

Даже единичный удлинитель не является универсальной розеткой для всей бытовой техники. Мощные приборы потребляют слишком большой ток и требуют прямого подключения к розетке. К этой категории относятся портативные обогреватели, холодильники и микроволновые печи. Включать их через переходники категорически не рекомендуется.

Обычные сетевые фильтры отлично подходят для настольных компьютеров, мониторов, принтеров или зарядки мелких гаджетов. Однако наличие защиты от перепадов напряжения никак не меняет законов физики: такой прибор гасит внезапные импульсы, но не увеличивает пропускную способность проводки. Объединять фильтры в одну цепочку так же опасно.

Чтобы уберечь жилье от коротких замыканий, всегда проверяйте предельную нагрузку каждого кабеля и подключайте энергоемкую бытовую технику исключительно к отдельным настенным розеткам.