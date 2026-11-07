Не робіть так ніколи: чому не можна вмикати подовжувачі один в одного

У чому головна небезпека послідовного з'єднання

Бажання отримати додаткові розетки для численних гаджетів часто штовхає користувачів на ризиковані рішення. Ідея вмикати мережевий фільтр чи розгалужувач у такий самий пристрій не додає потужності вашій електромережі, хоча й створює нові гнізда для виделок. Уся сукупна енергія, яку споживають прилади з другого пристрою, проходить через контакти та внутрішні дроти першого, що створює колосальне навантаження на всю ланку, пише 24 Канал.

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Кожен такий аксесуар має чітке обмеження сили струму, яке зазвичай вимірюють в амперах. Якщо перший розгалужувач уже працює на межі можливостей, підключення другого спричиняє так званий резистивний нагрів. З часом надмірний струм починає плавити пластиковий корпус та ізоляцію кабелів, що в умовах кімнати з купою паперів, килимами чи дерев'яними меблями загрожує раптовою пожежею.

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Що робити, коли бракує вільних гнізд

Якщо вам просто не вистачає роз'ємів для малопотужної електроніки на кшталт смартфона чи настільної лампи, безпечніше придбати один якісний подовжувач з більшою кількістю гнізд. Водночас важливо пам'ятати, що модель на вісім розеток не завжди розрахована на більшу сумарну потужність, ніж аналог на чотири місця, тому слід уважно перевіряти технічне маркування.

Коли ж проблемою стає відстань до стіни, обирайте модель із довшим проводом замість використання звичайного побутового шнура як перехідника. Організація з пожежної безпеки NFPA застерігає від послідовного нарощування ліній звичайними подовжувачами, адже більшість користувачів не розраховує граничне навантаження проводки. Якщо автомат у щитка постійно вибиває, це тривожний сигнал – таку проблему не можна вирішити розкиданням техніки по різних фільтрах або ремонтом ізоляційною стрічкою. Пристрої з підпалинами, тріщинами чи розхитаними контактами взагалі заборонено експлуатувати.

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Які прилади заборонено живити через розгалужувачі

Навіть поодинокий подовжувач не є універсальною розеткою для всієї побутової техніки. Потужні прилади споживають занадто великий струм і вимагають прямого підключення до стіни. До цієї категорії належать портативні обігрівачі, холодильники та мікрохвильові печі. Вмикати їх через перехідники категорично не радять.

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Звичайні мережеві фільтри чудово підходять для настільних комп'ютерів, моніторів, принтерів або заряджання дрібних девайсів. Проте наявність захисту від перепадів напруги ніяк не змінює законів фізики: такий прилад гасить раптові імпульси, але не додає пропускної здатності проводці. Об'єднувати фільтри в один ланцюжок так само небезпечно.

Щоб уберегти житло від замикань, завжди перевіряйте граничне навантаження кожного кабелю та підключайте ненажерливу побутову техніку виключно в окремі настінні розетки.