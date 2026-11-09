Почему нельзя заряжать смартфон под подушкой, пока вы спите

Многие по привычке прячут смартфон под подушку на ночь, опасаясь проспать или случайно уронить устройство на пол. Однако заряжать гаджет в постели крайне опасно, и дело вовсе не в мифическом радиационном облучении.

Почему излучение от смартфона не вызывает рак

Согласно старому исследованию в журнале Environment International, которое ученые провели по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще в 2024 году, радиочастотное излучение от мобильных телефонов не является ионизирующим. Оно отличается низким уровнем энергии и не обладает силой, достаточной для разрушения ДНК клеток, как это делают рентгеновские или гамма-лучи.

Существуют доказательства умеренной достоверности того, что это, вероятно, не повышает риск возникновения глиомы, менингиомы, акустической невромы, опухолей гипофиза и опухолей слюнных желез у взрослых, а также опухолей головного мозга у детей,

– прокомментировали авторы систематического обзора.

Шансы заболеть раком из-за соседства со смартфоном в постели равны нулю. Впрочем, привычка прятать гаджет под подушку во время зарядки действительно таит смертельную опасность. Но причины совсем другие.

Почему телефон под подушкой превращается в пожарную ловушку

Процесс зарядки любого аккумулятора неизбежно сопровождается выделением тепла. Литий-ионные батареи, которыми производители оснащают почти все современные смартфоны, нагреваются при поступлении тока. Это тепло должно безопасно рассеиваться в открытое пространство, поэтому гаджету нужна твердая, ровная и открытая поверхность, которая не перекрывала бы отверстия в корпусе тканью.

Когда вы оставляете телефон в постели, подушка или одеяло блокируют доступ свежего воздуха и отвод нагретого. Если так поступить несколько раз, серьезной беды, вероятно, не произойдет, однако регулярное повторение запускает разрушительные процессы. Постоянный нагрев заметно ускоряет износ элементов питания и сокращает срок службы батареи.

Чрезмерная температура не просто портит аккумулятор. Она способна деформировать внутренние детали или вызвать аварийное отключение устройства. В редких случаях скопившееся тепло и поврежденная батарея вызывают так называемый тепловой разгон: устройство выделяет тепло быстрее, чем избавляется от него. В такой ситуации возникает критический риск возгорания, особенно если вы используете дешевый несертифицированный адаптер без надлежащей защиты от скачков напряжения.

Простые правила для безопасной зарядки каждую ночь

Чтобы уберечь аккумулятор от вздутия, а дом – от опасности пожара, достаточно немного изменить привычки. Лучше всего класть телефон на тумбочку у кровати или на рабочий стол, где циркуляции воздуха ничего не мешает. Даже твердый пол в комнате подойдет гораздо лучше, чем постель.

Также можно установить беспроводную зарядную станцию, которая обеспечит устройству постоянное безопасное место. Используйте только сертифицированные блоки питания проверенного качества. А если вас беспокоит утренний подъем, купите обычный классический будильник – тогда у вас просто исчезнет соблазн класть телефон возле головы.