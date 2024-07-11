Почему нельзя подключать зарядную станцию к квартире через розетку

Использование кабеля с двумя вилками для подключения портативной зарядной станции к электросети квартиры довольно популярное решение. Впрочем, это крайне опасный способ, который сопровождается рядом рисков, поэтому он ни в коем случае не рекомендуется специалистами.

Если у вас достаточно мощная зарядная станция, вы можете использовать ее для питания собственной квартиры, или отдельных комнат в доме используя специализированное оборудование, рассказывает Техно 24. Однако очень часто вместо тянуть удлинитель через коридор, возникает идея подключить электростанцию в ближайшую розетку с помощью кабеля "вилка-вилка".

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Хотя кабель питания с двумя штекерами можно даже приобрести в готовом виде, процедура его подключения является очень рискованной по своей сути, поэтому ее ни в коем случае не рекомендуют проводить.

Пользователи должны сначала обеспечить полное отключение основного источника питания в распределительном щитке. Для этого нужен специальный автоматический выключатель, который самостоятельно переключает источники питания с основного на резервное, когда электроэнергия отсутствует и наоборот, когда она появляется.

Как это часто делают

Перед подключением электростанции в квартиру выключают входной автоматический выключатель на распределительном щитке, чтобы убедиться, что основной источник питания в квартире полностью отключен.

Далее один штекер кабеля питания подключают в зарядную станцию, включают ее, а другой штекер кабеля питания подключают к электрической розетке в квартире.

После того, как электричество включают, питание на зарядной станции нужно выключить, вытянуть кабели из обеих розеток, а входной автоматический выключатель на распределительном щитке включить.

Почему это действительно опасный метод

точно выполнить эти шаги и никогда не включать автоматический выключатель, пока кабель питания не будет полностью отсоединен. Невыполнение этого требования может привести к серьезным последствиям.

Если автоматический переключатель включен, когда станция через кабель питания подключена к квартире, ток от сети столкнется с током от электростанции.

Поскольку ток электростанции обычно слабее, это столкновение может привести к значительным повреждениям станции, ее поломки и даже воспламенения, поскольку ток может пережечь плату электростанции. Это может спровоцировать пожар, который будет представлять крайне серьезную опасность для вашей квартиры или дома.

Итак, хотя использование кабеля питания с двумя штекерами может показаться удобным вариантом для питания вашей квартиры от портативной зарядной станции, риски значительно преобладают над преимуществами.

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Кроме того, следует понимать количество электрических потребителей в квартире, которые будут питаться от станции в таком режиме. В то же время существует специализированное оборудование, после установки которого станция действительно может превратиться в резервный источник питания для квартиры и работать в автоматическом режиме.

Однако, для его установки следует вызвать профессиональных электриков, которые подскажут нужную технику и смогут осуществить подключение правильно предоставив гарантию безопасности.