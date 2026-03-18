По ним должны были ездить миллионы авто – почему солнечные дороги закрыли так и не запустив

Идея превратить дороги в источник электроэнергии выглядела перспективно, но большинство проектов солнечных автодорог в мире потерпели неудачу. Эксперименты показали ряд технических и финансовых проблем, которые пока не позволяют технологии стать массовой.

Как это должно было работать?

Концепция солнечных дорог предусматривала замену обычного дорожного покрытия на прочные стеклянные панели со встроенными фотоэлементами. Такие поверхности должны были одновременно выдерживать транспортную нагрузку и производить электроэнергию, объясняет 24 Канал.

Французская мечта, не ставшая реальностью

Одним из самых громких проектов стала французская инициатива WattWay, которую анонсировали в 2016 году. Планировалось создать сеть солнечных трасс длиной около 1000 километров, способную обеспечить электричеством до пяти миллионов домохозяйств.

Однако уже после запуска тестового участка протяженностью всего один километр в Нормандии стало понятно, что реализация далека от идеала. Панели часто трескались или смещались, а расходы на их обслуживание быстро росли.

Часть дорожного покрытия в Нормандии / Фото WattWay

К тому же регион не отличается большим количеством солнечных дней, что существенно снижало эффективность генерации. В итоге проект закрыли в 2019 году.

В итоге, как сообщало издание CNET, ряд факторов привел к тому, что проект оказался слишком дорогим, не эффективным и еще и имел серьезные проблемы с общим планированием.

Америка также не справилась

Подобные трудности возникали и в США, где развитием этой идеи занималась компания Solar Roadways, а также в Китае. Одной из главных причин неудач стала экономика.

Асфальт традиционно используется для строительства дорог из-за низкой стоимости и простоты обслуживания. Зато солнечные панели требуют значительно больших начальных инвестиций, сложного монтажа и регулярного ремонта. Их производство также требует значительных ресурсов и энергии, что делает такие решения невыгодными на старте.

Solar Roadways также не претерпела успеха / Фото Wikimedia Commons

Одной из причин провала, как сообщал портал Interesting Engineering, стало недостаточное количество света для достаточной генерации электричества. Причины – конструкция панелей и их расположение на поверхности дороги.

Другие причины провала солнечных дорог

Все проекты также объединяли и чисто технические вызовы. Автомобили и их шины не приспособлены к движению по стеклу, поэтому сцепление с поверхностью было хуже.

Кроме того, не существует уверенности, что подобные панели способны долго выдерживать интенсивное движение грузовиков, автобусов или тяжелой техники. Именно из-за совокупности этих факторов большинство проектов солнечных дорог в мире завершились неудачей, хотя обычные солнечные электростанции уже активно используются и приносят пользу.

В то же время исследователи не отказываются от идеи. В частности, создаются самовосстанавливающиеся солнечные панели, изначально предназначенные для спутников, на основе динамической пассивации, активируемой под действием воды и тепла – подробнее об этой технологии говорится в исследовании опубликованном в журнале Nature.

В будущем такие технологии могут вернуть интерес к солнечным покрытиям для мест с небольшим трафиком – паркингов, велосипедных дорожек или пешеходных зон. Также ученые работают над панелями, способными производить электроэнергию даже в темноте.

Сейчас уровень развития технологий и высокая стоимость не позволяют использовать солнечные панели вместо традиционных дорожных материалов. Однако дальнейшие инновации могут изменить ситуацию и сделать подобные решения более жизнеспособными в будущем.