В чем разница между щелочными и литий-ионными батареями

Щелочные и литий-ионные батареи имеют разную химическую структуру, но больше всего отличаются сферой применения. Одни питают пульты и фонарики, другие – смартфоны и ноутбуки.

Для чего нужны щелочные батарейки и литий-ионные аккумуляторы

Щелочные батарейки – это знакомые всем элементы АА, ААА, C, D и 9-вольтовые, которые используются в пультах от телевизоров и фонариках. Они недорогие, их легко купить, а еще они хорошо подходят для устройств, которые потребляют энергию медленно, пишет 24 Канал.

Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, в свою очередь, можно перезаряжать. Их обычно устанавливают в смартфоны, ноутбуки, камеры, игровые контроллеры и сменные аккумуляторы для электроинструментов. Они накапливают больше энергии при тех же размерах и многократно выдают значительную мощность, но обычно требуют отдельной схемы зарядки под конкретный аккумулятор.

Что такое литиевые АА и почему их путают с Li-ion

Есть важное отличие, о котором стоит помнить. Одноразовая "литиевая" батарейка АА – это, как правило, альтернатива щелочной батарейке или ее замена с напряжением 1,5 вольта. С литий-ионными аккумуляторами ее путать нельзя. Химия на основе лития присутствует в обоих, но назначение у них совершенно разное.

Одноразовые литиевые элементы АА и ААА стоят дороже щелочных. Зато они лучше подходят для устройств, которые быстро "съедают" щелочные батарейки. Чаще всего их рекомендуют для аварийного оборудования, снаряжения для походов и устройств, которые постоянно работают в сильную жару или холод, при температуре от -40 до 60 градусов Цельсия.

Как подобрать батарейку для устройства

Для пультов, часов, беспроводной мыши и подобных устройств с низким энергопотреблением самый практичный вариант – щелочные батарейки. Они дешевле и остаются рабочими даже тогда, когда пачка несколько месяцев лежит в ящике. В основном они одноразовые, поэтому после разряда их приходится менять.

Литий-ионные аккумуляторы выбирают для устройств, которые нужно часто заряжать: смартфонов, ноутбуков, беспроводных электроинструментов и цифровых камер. Высокая энергетическая плотность позволяет вместить больше времени работы в компактный аккумулятор.

Смена типа батареи не всегда означает улучшение. Если производитель устройства требует щелочные элементы, устанавливайте литиевые только в том случае, если он подтверждает их совместимость.

Не пытайтесь вставить щелочные батарейки в литий-ионный аккумулятор и не заряжайте одноразовые щелочные или литиевые элементы. Это может привести к перегреву или даже пожару.

Есть ли золотая середина

Тем, кто за несколько дней исчерпывает запасы АА и ААА, лучше купить перезаряжаемые Ni-MH аккумуляторы, например, Panasonic Eneloop, вместо обычных щелочных. Они не являются литий-ионными, выпускаются в форматах АА и ААА и работают в большинстве бытовых устройств, рассчитанных на одноразовые элементы на 1,5 вольта.

Однако Ni-MH обычно выдают 1,2 вольта, а некоторые устройства чувствительны к напряжению, поэтому всегда проверяйте инструкцию. Если под рукой всегда есть заряженный комплект, достаточно просто заменить разряженные элементы.

Как утилизировать щелочные батарейки и Li-ion

Разница между этими типами важна и для утилизации. Дело в том, что, хотя и те, и другие нельзя выбрасывать в мусор, вред для окружающей среды и угроза для людей от щелочных гораздо меньше.

Интересно, что в США в большинстве штатов щелочные батарейки можно выбрасывать в мусор (за исключением Калифорнии).

В то же время литий-ионные батареи и устройства с ними категорически нельзя выбрасывать в бытовой мусор или в любой контейнер для переработки, так как поврежденные элементы могут вызвать пожар. Их нужно сдавать в специальный пункт переработки или в магазин, который принимает такие батареи. Перед транспортировкой заклейте открытые контакты лентой и держите батареи отдельно.