Для чого потрібні лужні батарейки та Li-ion

Лужні батареї – це знайомі всім елементи АА, ААА, C, D і 9-вольтові, які стоять у пультах від телевізорів та ліхтариках. Вони недорогі, їх легко купити, а ще вони добре підходять пристроям, що споживають енергію повільно, пише 24 Канал.

Літій-іонні (Li-ion) акумулятори натомість можна перезаряджати. Їх зазвичай ставлять у смартфони, ноутбуки, камери, ігрові контролери та змінні батареї для електроінструментів. Вони накопичують більше енергії за того самого розміру й багаторазово віддають значну потужність, але зазвичай потребують окремої схеми заряджання під конкретний акумулятор.

Що таке літієві АА і чому їх плутають з Li-ion

Є важлива відмінність, про яку варто пам'ятати. Одноразова "літієва" батарейка АА – це зазвичай альтернатива лужній або її заміна з напругою 1,5 вольта. З літій-іонними акумуляторами її плутати не можна. Хімія на основі літію є в обох, але призначення в них зовсім різне.

Одноразові літієві елементи АА та ААА коштують дорожче за лужні. Зате вони краще підходять для пристроїв, які швидко "з'їдають" лужні батарейки. Найчастіше їх радять для аварійного обладнання, спорядження для походів і пристроїв, які постійно працюють у сильну спеку чи холод, за температури від -40 до 60 градусів Цельсія.

Як підібрати батарею під пристрій

Для пультів, годинників, бездротової мишки та подібних пристроїв із малим споживанням енергії найпрактичніший варіант – лужні батарейки. Вони дешевші й залишаються робочими навіть тоді, коли пачка кілька місяців лежить у шухляді. Здебільшого вони одноразові, тож після розряду їх доводиться міняти.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Li-ion обирають для пристроїв, які потрібно часто заряджати: смартфонів, ноутбуків, бездротових електроінструментів і цифрових камер. Висока щільність енергії дає змогу вмістити більше часу роботи в компактний акумулятор.

Заміна типу батареї не завжди означає покращення. Якщо виробник пристрою вимагає лужні елементи, літієві ставте лише тоді, коли він підтверджує сумісність.

Не намагайтеся вставити лужні батарейки в літій-іонний блок живлення і не заряджайте одноразові лужні чи літієві елементи. Це може спричинити перегрів або навіть пожежу.

Чи є золота середина

Тим, хто за кілька днів вичерпує запаси АА та ААА, краще купити перезаряджувані Ni-MH акумулятори, наприклад, Panasonic Eneloop, замість постійних лужних. Вони не літій-іонні, випускаються у форматах АА та ААА і працюють у більшості побутових пристроїв, розрахованих на одноразові елементи на 1,5 вольта.

Проте Ni-MH зазвичай видають 1,2 вольта, а деякі пристрої чутливі до напруги, тому завжди перевіряйте інструкцію. Якщо під рукою завжди є заряджений комплект, достатньо просто замінити розряджені елементи.

Як утилізувати лужні батарейки та Li-ion

Різниця між цими типами важлива й для утилізації. Річ у тім, що, хоча і ті, і інші не можна викидати у сміття, шкода для довкілля й загроза для людей від лужної набагато менша.

Цікаво, що у США в більшості штатів лужні батареї можна викидати у сміття (за винятком Каліфорнії).

Натомість літій-іонні батареї та пристрої з ними категорично не можна кидати у побутове сміття чи випадковий контейнер для переробки, бо пошкоджені елементи можуть спричинити пожежу. Їх потрібно віддавати в спеціальний пункт переробки або в магазин, який приймає такі батареї. Перед транспортуванням заклейте відкриті контакти стрічкою й тримайте батареї окремо.