Облачные хранилища упрощают хранение данных, но не гарантируют быстрого восстановления бизнеса после кибератаки или масштабного сбоя. Компаниям нужны независимые способы возобновления работы критически важных систем.

Облачные вычисления позволили компаниям отказаться от части собственной серверной инфраструктуры и пользоваться вычислительными ресурсами по подписке. Однако такая модель создает зависимость от внешних поставщиков, интернет-соединения и сторонних сервисов. Об этом пишет Techradar.

Почему облачная резервная копия не гарантирует восстановления бизнеса

На этом подчеркивает Дэйв Джойс, генеральный директор компании Macrium. По его словам, восстановление отдельных файлов и возвращение к работе всей ИТ-системы – разные задачи.

Во втором случае необходимо восстановить не только информацию, но и операционную систему, программы, настройки и другие компоненты инфраструктуры. Это особенно важно во время атак программ-вымогателей или масштабных региональных сбоев, когда доступ к облачным сервисам также может быть нарушен.

Проблема заключается в том, что резервная копия может оставаться целой, но у компании не будет возможности быстро получить к ней доступ. Например, из-за отсутствия интернета, недоступности сервиса идентификации пользователей или сбоя платформы стороннего поставщика. Именно поэтому наличие резервных копий еще не означает, что бизнес способен возобновить работу в критических обстоятельствах.

Почему компаниям нужны независимые сценарии восстановления

Проверять резервное копирование нужно не только по факту успешного создания копий. Компании должны тестировать весь процесс восстановления, включая доступность оборудования, программного обеспечения, сети и внешних сервисов.

Этот подход соответствует рекомендациям европейской директивы NIS2, которая предусматривает требования к непрерывности бизнеса, управлению резервными копиями и восстановлению после аварий. Подобные принципы заложены и в рекомендациях Национального института стандартов и технологий США (NIST), где восстановление рассматривается как одна из основ киберустойчивости организации.

Особенно остро проблема проявляется в производстве и критической инфраструктуре. Например, на заводах, энергетических объектах или морских платформах восстановление систем операционных технологий (OT) напрямую влияет на физические процессы.

В отличие от обычного офисного программного обеспечения, сбой OT-систем может привести к остановке производства и значительным финансовым потерям. Ожидание, пока восстановится интернет-соединение или загрузится большой системный образ из облака, в таких условиях может оказаться слишком дорогостоящим.

В материале также приводятся результаты исследования производственного сектора за 2026 год. Почти 9 из 10 опрошенных руководителей выразили обеспокоенность зависимостью от сторонних поставщиков и цепочек поставок во время простоев. Более 4 из 5 респондентов назвали региональное расположение поставщика технологий важным фактором устойчивости бизнеса.

Какой должна быть надежная стратегия резервного копирования

Джойс не призывает компании отказываться от облачных технологий. Они остаются важным инструментом для хранения копий данных в географически удаленных местах. Однако облако не должно быть единственным способом восстановления критически важных систем.

Один из рекомендуемых подходов – правило 3-2-1-1-0. Оно предусматривает три копии данных на двух разных типах носителей, одну копию за пределами основной площадки, еще одну автономную или неизменяемую копию и ноль ошибок после проверки резервных данных.

Таким образом, облачное хранилище может быть одной из копий, но компания также должна иметь независимый механизм восстановления, не зависящий от доступности внешних сервисов.

Масштаб проблемы подтверждают и результаты упомянутого исследования. Менее 20 % организаций во время тестирования восстановления смогли достичь или превысить установленные целевые показатели времени возврата к работе. Три четверти компаний затрачивали более двух часов на восстановление операций во время простоев, а финансовые потери превышали 100 тысяч долларов.

Эти показатели свидетельствуют о разнице между успешным созданием резервной копии и реальной способностью восстановить инфраструктуру. Надежный план должен учитывать все зависимости – от интернет-соединения и систем идентификации до лицензионных платформ и технической поддержки поставщиков.

По словам Джойса, главный принцип киберустойчивости заключается в том, чтобы компания могла вернуть критически важные системы в рабочее состояние даже тогда, когда привычные технологические сервисы недоступны.