Хмарні обчислення дозволили компаніям відмовитися від частини власної серверної інфраструктури та користуватися обчислювальними ресурсами за передплатою. Однак така модель створює залежність від зовнішніх постачальників, інтернет-з'єднання та сторонніх сервісів. Про це пише Techradar.

Adv

Чому хмарна резервна копія не гарантує відновлення бізнесу

На цьому наголошує Дейв Джойс, генеральний директор компанії Macrium. За його словами, відновлення окремих файлів і повернення до роботи цілої IT-системи – різні завдання.

У другому випадку потрібно відновити не лише інформацію, а й операційну систему, програми, налаштування та інші компоненти інфраструктури. Це особливо важливо під час атак програм-вимагачів або масштабних регіональних збоїв, коли доступ до хмарних сервісів також може бути порушений.

Проблема полягає в тому, що резервна копія може залишатися цілою, але компанія не матиме можливості швидко отримати до неї доступ. Наприклад, через відсутність інтернету, недоступність сервісу ідентифікації користувачів або збій платформи стороннього постачальника. Саме тому наявність резервних копій ще не означає, що бізнес здатний відновити роботу за критичних обставин.

Реклама

Чому компаніям потрібні незалежні сценарії відновлення

Перевіряти резервне копіювання потрібно не лише за фактом успішного створення копій. Компанії мають тестувати весь процес відновлення, включно з доступністю обладнання, програмного забезпечення, мережі та зовнішніх сервісів.

Цей підхід відповідає рекомендаціям європейської директиви NIS2, яка передбачає вимоги до безперервності бізнесу, управління резервними копіями та відновлення після аварій. Подібні принципи закладені й у рекомендаціях Національного інституту стандартів і технологій США (NIST), де відновлення розглядається як одна з основ кіберстійкості організації.

Особливо гостро проблема проявляється у виробництві та критичній інфраструктурі. Наприклад, на заводах, енергетичних об'єктах або морських платформах відновлення систем операційних технологій (OT) безпосередньо впливає на фізичні процеси.

На відміну від звичайного офісного програмного забезпечення, збій OT-систем може призвести до зупинки виробництва та значних фінансових втрат. Очікування, поки відновиться інтернет-з'єднання або завантажиться великий системний образ із хмари, у таких умовах може бути надто дорогим.

Реклама

У матеріалі також наводяться результати дослідження виробничого сектору за 2026 рік. Майже 9 із 10 опитаних керівників висловили занепокоєння залежністю від сторонніх постачальників і ланцюгів постачання під час простоїв. Понад 4 із 5 респондентів назвали регіональне розташування технологічного постачальника важливим чинником стійкості бізнесу.

Якою має бути надійна стратегія резервного копіювання

Джойс не закликає компанії відмовлятися від хмарних технологій. Вони залишаються важливим інструментом для зберігання копій даних у географічно віддалених місцях. Однак хмара не повинна бути єдиним способом відновлення критичних систем.

Один із рекомендованих підходів – правило 3-2-1-1-0. Воно передбачає три копії даних на двох різних типах носіїв, одну копію за межами основного майданчика, ще одну автономну або незмінну копію та нуль помилок після перевірки резервних даних.

Таким чином, хмарне сховище може бути однією з копій, але компанія також повинна мати незалежний механізм відновлення, який не залежить від доступності зовнішніх сервісів.

Реклама

Масштаб проблеми підтверджують і результати згаданого дослідження. Менш ніж 20% організацій під час тестування відновлення змогли досягти або перевищити встановлені цільові показники часу повернення до роботи. Три чверті компаній потребували понад дві години для відновлення операцій під час простоїв, а фінансові втрати перевищували 100 тисяч доларів.

Ці показники свідчать про різницю між успішним створенням резервної копії та реальною здатністю відновити інфраструктуру. Надійний план має враховувати всі залежності – від інтернет-з'єднання та систем ідентифікації до ліцензійних платформ і технічної підтримки постачальників.

За словами Джойса, головний принцип кіберстійкості полягає в тому, щоб компанія могла повернути критичні системи до роботи навіть тоді, коли звичні технологічні сервіси недоступні.