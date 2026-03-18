Динамики в телевизорах LG будут поддерживать конкурента Dolby Atmos, но не легально

Новый пространственный аудиоформат Eclipsa Audio, созданный при участии Samsung и Google, сможет воспроизводиться на телевизорах LG. Однако компания не планирует официально заявлять о его поддержке из-за лицензионных ограничений и бренд-политики.

Eclipsa Audio позиционируется как новый конкурент технологии Dolby Atmos и должен сделать объемный звук более доступным, особенно для небольших студий и создателей контента. Формат базируется на открытой технологии IAMF – Immersive Audio Model & Format, которая добавляет к звуку пространственные координаты, в частности информацию о высоте источников. Об этом пишет Techradar.

Почему LG поддерживает формат, но не его название?

IAMF является open-source решением, поэтому производители могут внедрять его без лицензионных отчислений. Именно эту технологию LG и поддерживает в своих телевизорах. Разработку стандарта возглавляли Samsung и Google.

Впрочем, название Eclipsa Audio – это отдельный бренд для потребителей. Оно входит в программу сертификации и лицензирования, которую контролируют Google и Samsung. Чтобы использовать это название на устройствах или в маркетинге, производитель должен получить официальное одобрение и пройти процедуру сертификации.

Как пишет flatpanelshd, LG решила не участвовать в этой программе. Поэтому телевизоры компании не будут рекламировать поддержку Eclipsa Audio и не будут показывать это название в настройках, даже если технически воспроизводить соответствующий контент.

На практике это означает, что видео или аудио с пометкой Eclipsa Audio – например, на YouTube – будет звучать на совместимых телевизорах LG со всеми эффектами пространственного аудио. Просто пользователь не увидит официального бренда.

Ожидается, что технологию IAMF будут поддерживать все телевизоры LG модельного ряда 2026 года, а также некоторые устройства 2025-го. Среди них – LG G5 OLED TV, LG C5 OLED TV, LG CS5 OLED TV и LG QNED9M.

Ситуация выглядит запутанной, но логичной: компания получает техническую совместимость независимо от конкурентов и без необходимости передавать свои продукты на сертификацию перед запуском.