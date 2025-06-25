Poco F7 официально представлен: смартфон получил флагманский чип и большую батарею
- Poco F7 имеет флагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти и дисплей 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
- Смартфон оснащен аккумулятором на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, камерой на 50 МП, и доступен по цене от 17 999 гривен.
- Устройство работает на HyperOS 2.0, имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP66/68/69 и поддерживает 5G, Wi-Fi 7, и другие современные технологии.
- Цена на международном рынке стартует от 399 долларов или 449 евро, скидки доступны для ранних заказов.
Компания Poco недавно представила свой новый смартфон Poco F7, который обещает стать настоящим хитом на глобальном рынке благодаря мощным характеристикам и доступной цене.
Это устройство получило флагманский процессор, впечатляющий дисплей и батарею, которая устанавливает новые стандарты автономности, рассказывает 24 Канал.
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Мощность и производительность
Poco F7 оснащен новейшим процессором Snapdragon 8s Gen 4, который обеспечивает сверхвысокую на сегодня производительность. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 2 миллионов баллов, что ставит его в один ряд с топовыми флагманами.
Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ, а пользователи могут выбрать конфигурацию с внутренней памятью на 256 или 512 ГБ (UFS 4.1). Для предотвращения перегрева во время интенсивного использования, например, в требовательных играх, Poco внедрила крупнейшую в истории бренда систему охлаждения – 3D Dual-Channel IceLoop System 3D Dual-Channel IceLoop System площадью 6000 мм². Это обещает стабильную работу даже во время длительных нагрузок.
Дисплей и дизайн
Смартфон получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, что обещает плавность и четкость изображения. Экран поддерживает HDR10+ и защищен прочным стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Корпус из стекла дополненный алюминиевой рамкой придает устройству премиального вида. Poco F7 также имеет защиту по стандарту IP66/68/69, поэтому смартфон должен быть устойчивым к пыли и воде. Работает новинка на HyperOS 2.0, построенной на базе Android 15, а значит современный интерфейс, новейшие функции и поддержка минимум лет на 5 точно порадуют будущих владельцев.
Батарея
Одной из главных особенностей Poco F7 является его батарея. Глобальная версия смартфона оснащена аккумулятором на 6500 мАч, тогда как на некоторых рынках, например в Индии, доступна версия с батареей на 7550 мАч.
В любом случае устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, которая позволяет зарядить 80% батареи (в глобальной версии) всего за 30 минут. Также есть функция обратной зарядки мощностью 22.5 Вт, что позволяет использовать смартфон как павербанк для других гаджетов.
Камеры и дополнительные функции
Poco F7 оснащен основной камерой на 50 МП, которая дополнена широкоугольным модулем на 8 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП и подойдет для качественных селфи и видеозвонков. Среди других особенностей – сканер отпечатков пальцев под экраном, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, NFC, а также полный набор навигационных систем.
Цена и доступность в Украине
Poco F7 доступен в двух конфигурациях: 12/256 ГБ по цене 17 999 гривен и 12/512 ГБ за 19 999 гривен. Для первых покупателей действуют скидки, и цены составляют 15 299 гривен и 16 999 гривен соответственно.
На международном рынке цены стартуют от 399 долларов или 449 евро за базовую версию и 449 долларов или 499 евро за топовую конфигурацию, со скидками для ранних заказов.