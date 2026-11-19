Под водой находится территория размером почти с Северную Америку, где когда-то жили люди. Географы называют ее Акватерра, а археологи уже находят там следы древних поселений.

Что такое "Акватерра"?

На протяжении большей части последних 120 тысяч лет береговые линии выглядели совсем иначе, чем сегодня. Во время ледниковых периодов вода накапливалась в ледниках и ледяных щитах, уровень моря падал, а огромные территории выходили на поверхность. Там росли леса, простирались луга, болота и эстуарии, поэтому это были удобные места для жизни животных и людей, пишет Indian Defence Review.

Термин "Акватерра" предложил географ Джером Добсон еще в 1999 году. Более подробно он развил эту идею в статье 2014 года "Aquaterra Incognita". Речь идет не об отдельном затерянном континенте, а о собирательном названии для прибрежных равнин и других ландшафтов, которые были сушей, пока уровень океана был ниже. По оценке Добсона, их общая площадь достигает 22,5 миллиона квадратных километров.

Вся суша определяется во времени так же, как и в пространстве,

– говорит географ Джером Добсон.

Когда ледники растаяли, вода поднялась и постепенно затопила эти земли. Прибрежные поселения были покинуты, а следы человеческого присутствия остались на территории, которая впоследствии стала морским дном. По словам Добсона, о бывших побережьях, где могла жить значительная часть человечества, известно очень мало.

Что скрывается под водой

Добсон сопоставил кривую повышения уровня моря с хронологией человеческих изобретений.

Сравните последнюю кривую повышения уровня моря с хронологией культурных инноваций, и вы увидите, что значительная часть человеческого прогресса происходила, пока побережья еще были низкими,

– добавил он.

Ученый приводит пример Иерихона. Если бы город обнаружили на глубине 50 метров, это вряд ли изменило бы известную историю, ведь Иерихон был заселен, когда уровень моря был именно таким, как сейчас. Более интересные находки возможны на большей глубине. Керамика появилась примерно 18 тысяч лет назад, поэтому ее обломки на глубине 120 метров вполне вероятны. Добсон также упомянул Венеру из Долни-Вестоницы – фигурку из обожженной глины возрастом около 27 тысяч лет, найденную в Чехии. Более древние изделия из обожженной глины на глубине до 125 метров были бы необычными, но не невозможными. Впрочем, это лишь предположение, а не подтвержденные доказательства.

Что уже нашли археологи?

В 2021 году Майкл Фоут и Морган Смит опубликовали исследование о семи подводных археологических проектах в Северной Америке. Они двигались "от известного на суше к неизвестному под водой". Сначала изучали древние ландшафты и наземные памятники, чтобы выбрать перспективные места под водой. Затем использовали картографирование, моделирование окружающей среды, подводные обследования, колонки отложений и раскопки.

Вдоль палеореки Сабин в Мексиканском заливе исследователи в период с 1976 по 1986 год извлекли обугленное дерево, растительные остатки, ореховую скорлупу, семена, рыбью чешую и кости рыб, рептилий, птиц и мелких млекопитающих. Часть материалов датируется возрастом около 9 тысяч лет.

Возле Белиза обнаружили затопленные сооружения из шестов и соломы, которые принадлежали майя классического периода и связаны с производством соли.

В других проектах обнаружили каменные орудия и следы древних лагерей, в частности артефакт возрастом более 12 тысяч лет.

Угроза касается не только доисторических мест. На острове Роанок в Северной Каролине береговая эрозия уже уничтожила часть участков, где изучали английскую колонию XVI века. В Форт-Рели море поглотило раскопки, заложенные в 2007 году. Эрик Клингельхофер, вице-президент по исследованиям First Colony Foundation, рассказал журналистам Popular Mechanics, что берег отступает примерно на шесть метров за двадцать лет, а скорость отступания может увеличиваться.

Он также принимал участие в конференции при поддержке ЮНЕСКО на острове Бонер, где обсуждались повышение уровня моря, штормовые волны и чрезмерная застройка побережья. Многие древние и раннеколониальные поселения расположены у воды, поэтому они особенно уязвимы.

Современная береговая линия не показывает, где люди жили и путешествовали тысячи лет назад. Суша, доступная археологам сегодня, – лишь часть территории, которую занимали древние общины.