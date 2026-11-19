Що таке Акватерра?

Протягом більшої частини останніх 120 тисяч років берегові лінії виглядали зовсім інакше, ніж сьогодні. Під час льодовикових періодів вода накопичувалася в льодовиках і крижаних щитах, рівень моря падав, а величезні території виходили на поверхню. Там росли ліси, простягалися луки, болота й естуарії, тож це були зручні місця для життя тварин і людей, пише Indian Defence Review.

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Термін "Акватерра" запропонував географ Джером Добсон ще 1999 року. Докладніше він розвинув ідею в статті 2014 року "Aquaterra Incognita". Це не окремий загублений континент, а збірна назва для прибережних рівнин та інших ландшафтів, які були суходолом, поки рівень океану був нижчим. За оцінкою Добсона, їхня загальна площа сягає 22,5 мільйона квадратних кілометрів.

Усі суходоли визначаються часом так само, як і простором– каже географ Джером Добсон.

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Коли льодовики розтанули, води піднялися й поступово затопили ці землі. Прибережні поселення покинули, а сліди людської присутності залишилися на території, яка згодом стала морським дном. За словами Добсона, про колишні узбережжя, де могла жити значна частина людства, відомо дуже мало.

Що ховається під водою

Добсон зіставив криву підвищення рівня моря з хронологією людських винаходів.

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Порівняйте останню криву підвищення рівня моря з хронологією культурних інновацій, і ви побачите, що значна частина людського прогресу відбувалася, поки узбережжя ще були низько– додав він.

Вчений наводить приклад Єрихону. Якби міста знайшли на глибині 50 метрів, це навряд чи змінило б відому історію, адже Єрихон був заселений, коли рівень моря був саме таким, як зараз. Цікавіші знахідки можливі глибше. Кераміка з'явилася приблизно 18 тисяч років тому, тож її уламки на глибині 120 метрів цілком імовірні. Добсон також згадав Венеру з Долні-Вестонице, фігурку з випаленої глини віком близько 27 тисяч років, знайдену в Чехії. Давніші вироби з випаленої глини на глибині до 125 метрів були б незвичними, але не неможливими. Утім, це лише припущення, а не підтверджені докази.

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Що вже знайшли археологи?

2021 року Майкл Фоут і Морган Сміт опублікували дослідження про сім підводних археологічних проєктів у Північній Америці. Вони йшли "від відомого на суходолі до невідомого під водою". Спершу вивчали давні ландшафти й наземні пам'ятки, щоб обрати перспективні місця під водою. Потім використовували картографування, моделювання довкілля, підводні обстеження, колонки відкладів і розкопки.

Уздовж палеорічки Сабін у Мексиканській затоці дослідники між 1976 і 1986 роками підняли обвуглене дерево, рослинні рештки, горіхову шкаралупу, насіння, рибʼячу луску та кістки риб, рептилій, птахів і дрібних ссавців. Частина матеріалів має вік близько 9 тисяч років.

Біля Белізу знайшли затоплені споруди з жердин і соломи, які належали мая класичного періоду й пов'язані з виробництвом солі.

В інших проєктах відшукали кам'яні знаряддя та сліди стародавніх таборів, зокрема артефакт віком понад 12 тисяч років.

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Загроза стосується не лише доісторичних місць. На острові Роанок у Північній Кароліні берегова ерозія вже знищила частину ділянок, де вивчали англійську колонію XVI століття. У Форті-Релі море поглинуло розкопи, закладені 2007 року. Ерік Клінгельгофер, віцепрезидент із досліджень First Colony Foundation, розповів журналістам Popular Mechanics, що берег відступає приблизно на шість метрів за двадцять років, а швидкість може зростати.

Він також брав участь у конференції за підтримки ЮНЕСКО на острові Бонер, де обговорювали підвищення рівня моря, штормові хвилі та надмірну забудову узбережжя. Багато давніх і ранньоколоніальних поселень стоять біля води, тому вони особливо вразливі.

Сучасна берегова лінія не показує, де люди жили й мандрували тисячі років тому. Суходіл, доступний археологам сьогодні, – лише частина території, яку займали давні спільноти.