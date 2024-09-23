Субмарина Titan потерпела другую аварию за несколько дней до катастрофы

За несколько дней до того, как пять человек погибли при взрыве подводной лодки Titan, подводная лодка компании OceanGate потерпела другую аварию, которая не имела больших последствий. Судебные документы свидетельствуют о столкновении, которое перевернуло вверх ногами.

Слушания продолжаются, раскрывая новые детали

На прошлой неделе начались слушания по поводу катастрофы подводной лодки Titan компании OceanGate, которая произошла более года назад. В них участвует береговая охрана, которая проводила поиски пропавшего судна, и в конце нашла обломки на дне океана. Это расследование раскрывает детали, о которых до сих пор никто не слышал. Ранее мы впервые увидели кадры, снятые подводным дроном в процессе поисков, а теперь на поверхность вышли другие интересные детали, пишет Sky News.

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Теперь следствие узнало, что Стоктон Раш, основатель и директор компании, разбил подлодку за несколько дней до того, как она взорвалась.

Как сообщается, Раш врезался в перегородку, которая была частью механизма запуска подводной лодки "Титан". Столкновение перевернуло подлодку и даже оставило некоторых ее пассажиров висеть вверх ногами.

Научный директор OceanGate, доктор Стивен Росс, рассказал, что во время одного погружения в июне 2023 года — всего за несколько дней до взрыва — платформа вышла из строя. Он услышал "громкий удар" во время пробного погружения, а затем пассажиры на борту подводного аппарата начали "кувыркаться". Понадобился целый час, чтобы вытащить людей из воды.

Один пассажир висел вниз головой. Другим двум удалось вклиниться в носовую крышку,

– сказал Росс, добавляя, что в той аварии никто не пострадал, но это было "неудобно и неприятно".

После того столкновения тестовое погружение подводной лодки было прервано, и она вернулась на поверхность, чтобы позволить всем пассажирам выйти. Однако Росс сообщил следствию, что "было много проблем" со стартовой платформой, с которыми "наземной команде пришлось иметь дело".

Когда Росса спросили, проводила ли компания какие-то проверки корабля или анализ целостности его корпуса, он ответил: "Я не знаю, делали ли они это, или нет".

Когда его спросили, провела ли компания расследование причин аварии, которые привели к столкновению и переворачиванию, он заявил: "Я этого не помню".

Всего через несколько дней OceanGate отправила Titan обратно на глубину вместе с Рашем, британским исследователем Гэмишем Гардингом, британско-пакистанским бизнесменом Шахзадой Давудом и его сыном Сулеманом, а также французским дайвером Полем-Анри Нарджоле. Все пять человек на борту погибли, когда углепластиковый корпус судна, который, как потом оказалось, был просрочен, не выдержал гигантского давления и подвергся имплозии, то есть разгерметизировался и взорвался буквально за одно мгновение.

На этих новых кадрах видно обломки экипажного отсека: видео