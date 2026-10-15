Подводные дата-центры могут решить проблему ИИ, но есть серьезное препятствие

Искусственный интеллект потребляет все больше электроэнергии, а его серверы выделяют огромное количество тепла. Технологические компании ищут необычные способы решения этой проблемы, в том числе за пределами суши.

Развитие искусственного интеллекта превратило вычислительные мощности в один из ключевых ресурсов технологической индустрии. Такие компании, как OpenAI и Anthropic, разрабатывают все более мощные модели, а Google и Microsoft инвестируют миллиарды долларов в соответствующую инфраструктуру. ИИ уже используется в повседневной жизни, бизнесе и государственном секторе, однако его масштабирование создает серьезные технические и экологические проблемы. Об этом пишет BGR.

Могут ли подводные дата-центры сделать искусственный интеллект более эффективным?

Один из главных вызовов – энергопотребление центров обработки данных. Серверы, обрабатывающие запросы пользователей, работают с большими объемами информации и выделяют значительное количество тепла. Чтобы оборудование не перегревалось, операторы вынуждены использовать системы охлаждения, которые также потребляют электроэнергию.

С увеличением нагрузки на инфраструктуру растет давление на электросети. Если электроэнергия производится из ископаемого топлива, работа дата-центров дополнительно увеличивает выбросы парниковых газов. В то же время рост спроса на электроэнергию может сказываться на стоимости коммунальных услуг для потребителей.

Одним из возможных решений считается перенос вычислительной инфраструктуры под воду. Океан обладает естественными охлаждающими свойствами, которые потенциально позволяют сократить расходы на поддержание необходимой температуры серверов.

Microsoft уже опробовала эту концепцию в рамках экспериментального проекта Project Natick. В 2018 году компания приступила к тестированию герметичного дата-центра на морском дне у побережья Шотландии. Установка работала под водой в течение нескольких лет.

С технической точки зрения эксперимент был признан успешным. Он продемонстрировал, что герметичную вычислительную инфраструктуру можно размещать под водой и эксплуатировать в таких условиях. Однако Microsoft в конечном итоге отказалась превращать разработку в коммерческий продукт. Как сообщало агентство Reuters, среди причин были недостаточный спрос со стороны потенциальных клиентов и опасения относительно стоимости такого решения.

Этот случай показал, что техническая работоспособность технологии не гарантирует ее коммерческой целесообразности. Даже если океан помогает охлаждать серверы, необходимо учитывать затраты на установку, обслуживание, модернизацию и воздействие на окружающую среду.

Почему подводные дата-центры сложно обслуживать

Одной из самых больших проблем подводной инфраструктуры является доступ к оборудованию. В обычном наземном дата-центре технические специалисты могут относительно быстро добраться до неисправного сервера, заменить компонент или провести ремонт непосредственно на месте.

Под водой такая процедура значительно сложнее. Если сервер выходит из строя, его приходится диагностировать удаленно или поднимать соответствующий модуль на поверхность. Оба варианта могут потребовать дополнительного времени и ресурсов. Еще сложнее организовать плановую модернизацию. Наземные дата-центры можно постепенно обновлять, заменяя отдельные серверы, процессоры и другие компоненты. Герметичная подводная установка не обеспечивает такого же удобного доступа.

В некоторых случаях оператору может быть экономически выгоднее заменить целый модуль, чем извлекать его из воды, вскрывать, менять оборудование и заново готовить к работе.

Это особенно важно для искусственного интеллекта. Аппаратное обеспечение для обучения и запуска моделей быстро развивается, поэтому компаниям может потребоваться регулярное обновление вычислительных ускорителей и серверов. Если каждая модернизация превращается в сложную инженерную операцию, преимущества естественного охлаждения могут оказаться недостаточными.

Как подводные серверы могут влиять на морскую среду

Использование океана для охлаждения не означает, что тепло исчезает без последствий. Оно передается окружающей воде, из-за чего температура вблизи установки может повышаться.

По оценке, приведенной в материале BGR, вода в нескольких метрах по течению от установки, подобной той, что использовалась в Project Natick, может нагреваться на несколько тысячных долей градуса по сравнению с обычной температурой.

Само по себе такое незначительное повышение не обязательно представляет серьезную угрозу. Однако последствия могут быть более заметными, если несколько дата-центров разместить рядом на ограниченном участке морского дна. В таком случае тепловое воздействие может накапливаться. Изменения температуры воды могут влиять на концентрацию растворенного кислорода и условия обитания морских организмов. Поэтому при проектировании подводных вычислительных комплексов необходимо учитывать не только эффективность охлаждения, но и потенциальные экологические последствия.

Есть и другие трудности. Соленая вода может вызывать коррозию внешних элементов конструкции, а морские организмы, в частности усоногие ракообразные, способны скапливаться на теплообменниках. Это препятствует передаче тепла и может снижать эффективность охлаждения.

Таким образом, подводные дата-центры потенциально помогают решить одну из проблем инфраструктуры ИИ, но в то же время создают новые требования к обслуживанию, модернизации и защите окружающей среды.