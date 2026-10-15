Розвиток штучного інтелекту перетворив обчислювальні потужності на один із ключових ресурсів технологічної індустрії. Компанії на кшталт OpenAI та Anthropic розробляють дедалі потужніші моделі, а Google і Microsoft інвестують мільярди доларів у відповідну інфраструктуру. ШІ вже використовують у повсякденному житті, бізнесі та державному секторі, проте його масштабування створює серйозні технічні й екологічні виклики. Про це пише BGR.

Чи можуть підводні дата-центри зробити штучний інтелект ефективнішим?

Один із головних викликів – енергоспоживання центрів обробки даних. Сервери, які обробляють запити користувачів, працюють із великими обсягами інформації та виділяють значну кількість тепла. Щоб обладнання не перегрівалося, оператори змушені використовувати системи охолодження, які також потребують електроенергії.

Зі збільшенням навантаження на інфраструктуру зростає тиск на електромережі. Якщо електроенергію виробляють із викопного палива, робота дата-центрів додатково збільшує викиди парникових газів. Водночас зростання попиту на електрику може позначатися на вартості комунальних послуг для споживачів.

Одним із можливих рішень вважають перенесення обчислювальної інфраструктури під воду. Океан має природні охолоджувальні властивості, які потенційно дають змогу зменшити витрати на підтримання належної температури серверів.

Microsoft уже випробувала цю концепцію в межах експериментального проєкту Project Natick. У 2018 році компанія розпочала тестування герметичного дата-центру на морському дні біля узбережжя Шотландії. Установка працювала під водою протягом кількох років.

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З технічного погляду експеримент визнали успішним. Він продемонстрував, що герметичну обчислювальну інфраструктуру можна розміщувати під водою та експлуатувати в таких умовах. Однак Microsoft зрештою відмовилася перетворювати розробку на комерційний продукт. Як повідомляло агентство Reuters, серед причин були недостатній попит з боку потенційних клієнтів і побоювання щодо вартості такого рішення.

Цей випадок показав, що технічна працездатність технології не гарантує її комерційної доцільності. Навіть якщо океан допомагає охолоджувати сервери, необхідно враховувати витрати на встановлення, обслуговування, модернізацію та вплив на довкілля.

Чому підводні дата-центри складно обслуговувати

Однією з найбільших проблем підводної інфраструктури є доступ до обладнання. У звичайному наземному дата-центрі технічні фахівці можуть відносно швидко дістатися до несправного сервера, замінити компонент або провести ремонт безпосередньо на місці.

Під водою така процедура значно складніша. Якщо сервер виходить із ладу, його доводиться діагностувати дистанційно або піднімати відповідний модуль на поверхню. Обидва варіанти можуть потребувати додаткового часу й ресурсів. Ще складніше організувати планову модернізацію. Наземні дата-центри можна поступово оновлювати, замінюючи окремі сервери, процесори та інші компоненти. Герметична підводна установка не забезпечує такого самого зручного доступу.

У певних випадках оператору може бути економічно вигідніше замінити цілий модуль, ніж діставати його з води, відкривати, змінювати обладнання та повторно готувати до роботи.

Це особливо важливо для штучного інтелекту. Апаратне забезпечення для навчання й запуску моделей швидко розвивається, тому компанії можуть потребувати регулярного оновлення обчислювальних прискорювачів і серверів. Якщо кожна модернізація перетворюється на складну інженерну операцію, переваги природного охолодження можуть виявитися недостатніми.

Як підводні сервери можуть впливати на морське середовище

Використання океану для охолодження не означає, що тепло зникає без наслідків. Воно передається навколишній воді, через що температура поблизу установки може підвищуватися.

За оцінкою, наведеною в матеріалі BGR, вода за кілька метрів за течією від установки на кшталт тієї, яку використовували в Project Natick, може нагріватися на кілька тисячних часток градуса порівняно зі звичайною температурою.

Саме по собі таке незначне підвищення не обов'язково становить серйозну загрозу. Проте наслідки можуть бути помітнішими, якщо кілька дата-центрів розмістити поруч на обмеженій ділянці морського дна. У такому разі тепловий вплив здатен накопичуватися. Зміни температури води можуть впливати на концентрацію розчиненого кисню та умови існування морських організмів. Тому під час проєктування підводних обчислювальних комплексів потрібно враховувати не лише ефективність охолодження, а й потенційні екологічні наслідки.

Є й інші труднощі. Солона вода може спричиняти корозію зовнішніх елементів конструкції, а морські організми, зокрема вусоногі ракоподібні, здатні накопичуватися на теплообмінниках. Це перешкоджає передаванню тепла та може знижувати ефективність охолодження.

Отже, підводні дата-центри потенційно допомагають розв'язати одну проблему інфраструктури ШІ, але водночас створюють нові вимоги до обслуговування, модернізації та захисту довкілля.