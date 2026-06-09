Под водой и на чистой энергии: в Китае начал работу дата-центр нового поколения

Китай сделал очередной шаг в развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта, запустив у побережья Шанхая уникальный дата-центр. Необычное расположение позволяет решить сразу несколько проблем, которые все больше беспокоят технологическую отрасль.

Китай запустил первый в мире подводный дата-центр подводный дата-центр, который полностью питается энергией оффшорной ветровой электростанции. Демонстрационный проект Shanghai Lingang Undersea Datacentre начал работать в мае у побережья Шанхая и стал очередной попыткой страны удовлетворить стремительно растущие потребности индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian.

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Как работает подводный дата-центр возле Шанхая?

Проект реализовали компания HiCloud Technology и государственная корпорация China Communications Construction. Мощность дата-центра составляет 24 мегаватта, а объем инвестиций, по данным китайских властей, достиг 1,6 миллиарда юаней.

Объект расположен примерно в 10 километрах от берега. Серверные модули погружены на глубину около 10 метров под поверхностью моря и подключены к расположенной неподалеку морской ветровой электростанции.

Стремительное развитие искусственного интеллекта привело к настоящему буму строительства дата-центров во всем мире. Именно они обеспечивают работу нейросетей, облачных сервисов и вычислительных систем, которые требуют огромных объемов электроэнергии. Одной из самых больших проблем традиционных дата-центров является охлаждение серверов. Во время работы тысячи процессоров выделяют значительное количество тепла, поэтому необходимо постоянно поддерживать низкую температуру оборудования.

В обычных наземных дата-центрах на системы охлаждения может приходиться от 25% до 40% всей потребляемой электроэнергии. Для этого используются сложные системы циркуляции холодной воды и кондиционирования воздуха.

Подводное размещение позволяет использовать природные свойства морской воды. Благодаря постоянному охлаждению окружающей средой потребность в традиционных системах кондиционирования значительно уменьшается. По данным китайского правительства, новый объект потребляет более чем на 20% меньше электроэнергии по сравнению с аналогичным наземным дата-центром.

Меньшая нагрузка на водные ресурсы

Кроме электроэнергии, современные дата-центры потребляют огромные объемы пресной воды. Этот вопрос становится все более актуальным на фоне глобального дефицита водных ресурсов.

Недавно Институт воды, окружающей среды и здоровья при Университете ООН предупредил, что к 2030 году водный след мировых дата-центров может достичь 9,3 триллиона литров воды. Для сравнения, этого хватило бы для обеспечения годовых бытовых нужд всех 1,3 миллиарда жителей стран Африки к югу от Сахары. Подводные центры обработки данных помогают сократить зависимость от пресной воды, что делает их привлекательными для регионов с дефицитом ресурсов.

Китай опередил Microsoft в коммерческом внедрении

Несмотря на то, что именно Microsoft одной из первых начала экспериментировать с подводными дата-центрами, коммерческое развитие технологии активнее происходит именно в Китае.

Еще в 2018 году Microsoft запустила экспериментальный проект у Оркнейских островов в Шотландии. Через два года компания сообщила о положительных результатах испытаний, однако дальнейшее развитие инициативы фактически приостановилось.

Зато HiCloud уже в 2023 году открыла первый в мире коммерческий подводный дата-центр на острове Хайнань. Новый шанхайский проект стал следующим этапом развития технологии и первым примером интеграции подводного дата-центра с морской ветровой электростанцией. Доктор Ханьцзян Дун из Гонконгского политехнического университета отметил: "Microsoft ранее доказала жизнеспособность самой концепции, но Китай продвинулся дальше в коммерческом внедрении, поскольку смог быстрее совместить рыночный спрос, производственные возможности, морскую инженерию и государственную поддержку в единый коммерческий проект".

Какие риски видят ученые?

Несмотря на очевидные преимущества, эксперты отмечают, что технология требует дальнейшего изучения влияния на морские экосистемы.

Среди потенциальных рисков называют нагрев морской воды вокруг объекта, а также возможное нарушение донных отложений при монтаже и обслуживании оборудования. Впрочем, большинство исследователей считает эти риски контролируемыми. Профессор Рик Стаффорд, морской биолог из Борнмутского университета, заявил: "Подводный дата-центр, вероятно, является хорошей идеей. Хотя использование морской воды для охлаждения приведет к локальному повышению температуры, этот эффект не будет распространяться на большие расстояния".

Запуск нового объекта отражает масштабные планы Китая по развитию искусственного интеллекта. В прошлом году страна представила государственный план развития отрасли, который предусматривает ускоренное строительство дата-центров и существенное увеличение объемов чистой энергии для цифровой инфраструктуры до 2030 года.