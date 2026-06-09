Китай запустив перший у світі підводний дата-центр, який повністю живиться енергією офшорної вітрової електростанції. Демонстраційний проєкт Shanghai Lingang Undersea Datacentre почав працювати у травні біля узбережжя Шанхаю та став черговою спробою країни задовольнити стрімко зростаючі потреби індустрії штучного інтелекту. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Китай проводить спеціальну операцію поблизу Тайваню: де на карті розташований острів

Як працює підводний дата-центр біля Шанхаю?

Проєкт реалізували компанія HiCloud Technology та державна корпорація China Communications Construction. Потужність дата-центру становить 24 мегавати, а обсяг інвестицій, за даними китайської влади, сягнув 1,6 мільярда юанів.

Об'єкт розташований приблизно за 10 кілометрів від берега. Серверні модулі занурені на глибину близько 10 метрів під поверхнею моря та підключені до розташованої неподалік морської вітрової електростанції.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Стрімкий розвиток штучного інтелекту призвів до справжнього буму будівництва дата-центрів у всьому світі. Саме вони забезпечують роботу нейромереж, хмарних сервісів та обчислювальних систем, які потребують величезних обсягів електроенергії. Однією з найбільших проблем традиційних дата-центрів є охолодження серверів. Під час роботи тисячі процесорів виділяють значну кількість тепла, тому необхідно постійно підтримувати низьку температуру обладнання.

У звичайних наземних дата-центрах на системи охолодження може припадати від 25% до 40% усієї споживаної електроенергії. Для цього використовуються складні системи циркуляції холодної води та кондиціонування повітря.

Підводне розміщення дозволяє використати природні властивості морської води. Завдяки постійному охолодженню навколишнім середовищем потреба у традиційних системах кондиціонування значно зменшується. За даними китайського уряду, новий об'єкт споживає більш ніж на 20% менше електроенергії порівняно з аналогічним наземним дата-центром.

Менше навантаження на водні ресурси

Окрім електроенергії, сучасні дата-центри споживають величезні обсяги прісної води. Це питання стає дедалі актуальнішим на тлі глобального дефіциту водних ресурсів.

Нещодавно Інститут води, навколишнього середовища та здоров'я при Університеті ООН попередив, що до 2030 року водний слід світових дата-центрів може досягти 9,3 трильйона літрів води. Для порівняння, цього вистачило б для забезпечення річних побутових потреб усіх 1,3 мільярда жителів країн Африки на південь від Сахари. Підводні центри обробки даних допомагають скоротити залежність від прісної води, що робить їх привабливими для регіонів із дефіцитом ресурсів.

Китай випередив Microsoft у комерційному впровадженні

Попри те, що саме Microsoft однією з перших почала експериментувати з підводними дата-центрами, комерційний розвиток технології активніше відбувається саме в Китаї.

Ще у 2018 році Microsoft запустила експериментальний проєкт біля Оркнейських островів у Шотландії. Через два роки компанія повідомила про позитивні результати випробувань, однак подальший розвиток ініціативи фактично призупинився.

Натомість HiCloud уже у 2023 році відкрила перший у світі комерційний підводний дата-центр на острові Хайнань. Новий шанхайський проєкт став наступним етапом розвитку технології та першим прикладом інтеграції підводного дата-центру з морською вітровою електростанцією. Доктор Ханьцзян Дун із Гонконзького політехнічного університету зазначив: "Microsoft раніше довела життєздатність самої концепції, але Китай просунувся далі в комерційному впровадженні, оскільки зміг швидше поєднати ринковий попит, виробничі можливості, морську інженерію та державну підтримку в єдиний комерційний проєкт".

Які ризики бачать науковці?

Попри очевидні переваги, експерти наголошують, що технологія потребує подальшого вивчення впливу на морські екосистеми.

Серед потенційних ризиків називають нагрівання морської води навколо об'єкта, а також можливе порушення донних відкладень під час монтажу та обслуговування обладнання. Втім, більшість дослідників вважає ці ризики контрольованими. Професор Рік Стаффорд, морський біолог з Борнмутського університету, заявив: "Підводний дата-центр, ймовірно, є хорошою ідеєю. Хоча використання морської води для охолодження призведе до локального підвищення температури, цей ефект не буде поширюватися на великі відстані".

Запуск нового об'єкта відображає масштабні плани Китаю щодо розвитку штучного інтелекту. Минулого року країна представила державний план розвитку галузі, який передбачає прискорене будівництво дата-центрів та суттєве збільшення обсягів чистої енергії для цифрової інфраструктури до 2030 року.