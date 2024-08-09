Терраформирование Марса может быть реальным и вот как это предлагают осуществить

Исследователи представили недорогой метод обогрева Марса с помощью частиц пыли, которые можно достать на Красной планете. Новый метод потенциально может помочь сделать четвертую планету Солнечной системы пригодной для жизни в длительной перспективе.

Марс, который часто считают наиболее похожей на Землю планетой Солнечной системы, остается холодной пустыней с разреженной, непригодной для дыхания атмосферой. Трансформация этой среды является крайне важной для того, чтобы люди могли обеспечить устойчивое присутствие на планете.

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Недавнее исследование, опубликовано в журнале опубликовано в журнале Science Advances, предлагает новый подход к быстрому разогреву Марса с помощью минералов, найденных на его поверхности.

Как можно терраформировать Марс

Традиционные предложения по терраформированию предполагают транспортировку огромного количества материала с Земли на Марс. Однако новое исследование показывает, что Марс можно согреть с помощью специально разработанных частиц пыли, изготовленных из распространенных марсианских минералов.

Исследование показало, что впрыскивание этих частиц в атмосферу Марса может вызвать парниковый эффект, повысив температуру планеты на 50 градусов по Цельсию в течение нескольких месяцев и инициировав таяние вечной мерзлоты.

Это свидетельствует о том, что барьер на пути к потеплению Марса, которое бы сделало возможным появление жидкой воды, не такой высокий, как считалось ранее,

– сказал Эдвин Кайт, соавтор исследования и доцент кафедры геофизических наук Чикагского университета.

Ключ к этому подходу заключается в том, что железо и алюминий естественно присутствуют в марсианской пыли. В своем естественном состоянии эти металлы являются плохими поглотителями тепла и несколько охлаждают поверхность. Однако, превращены в крошечные частицы наночастицы, они становятся эффективными парниковыми агентами.

Эти наностержни, длиной около девяти микрометров (меньше блестки), могут попадать в верхние слои атмосферы Марса под действием ветра.

Оказавшись в горе, наностержни будут пропускать солнечный свет, отражая тепловое излучение обратно на поверхность, эффективно удерживая тепло. По оценкам исследователей, высвобождение частиц со скоростью 10 литров в секунду в течение десятилетия может повысить температуру Марса до 30 градусов Цельсия, что противостоит нынешней средней температуре поверхности планеты -32 градуса.

Насколько это реально?

Предложенный метод потребует ежегодного высвобождения около двух миллионов тонн материала, что значительно меньше – в 5000 раз – чем другие геоинженерные подходы. Важно, что этот процесс может использовать железо и алюминий, которые уже присутствуют на Марсе, что повышает его реалистичность, ведь ничего не нужно доставлять с Земли (кроме оборудования).

Несмотря на свою многообещающую перспективу, этот подход сам по себе не сделает Марс пригодным для жизни, а станет лишь первым этапом на пути к терраформированию планеты. Марсианская атмосфера все еще будет слишком разреженной, чтобы дышать, а почва вряд ли окажется пригодной для земледелия.

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Тем не менее, разогрев Марса является первым важным шагом на пути к терраформированию. В случае успеха этот метод может проложить путь к дальнейшему прогрессу в превращении Красной планеты в жизнеспособный дом для будущих поселенцев.