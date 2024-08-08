В воскресенье, 4 августа, ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman на Международную космическую станцию (МКС).

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После запуска первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю, и этим моментом SpaceX поделилась в 37-секундном видео. На кадрах видно процесс спуска Falcon 9, а также можно услышать звук, который возникает, когда ракета замедляется и пересекает звуковой барьер.

Стоит заметить, что воскресный полет стал десятым полетом для этой конкретной первой ступени Falcon 9. Это в очередной раз демонстрирует высокий уровень повторного использования, который демонстрирует SpaceX. Напомним, что рекордным показателем для компании является 22 успешных посадки для одного ускорителя.

Кстати, на сегодня SpaceX уже осуществила более 300 успешных посадок первой ступени во время миссий Falcon 9.

Космический корабль Cygnus, доставлен Falcon 9, доставил на МКС более 4 тонн пищевых продуктов, научного оборудования и других материалов для миссии NG-21, что стало 21-м полетом Cygnus к орбитальной лаборатории.

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В отличие от многоразовых кораблей Falcon 9 и капсулы Dragon, Cygnus предназначен для одноразового использования и сгорит в атмосфере Земли после отстыковки от МКС в январе 2025 года.