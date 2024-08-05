Потерянный десятки лет назад поезд нашли на дне большого озера

В далеком 1947 году в Канаде произошел инцидент. Во время транспортировки поезда через большое озеро он соскользнул с баржи и утонул. Много лет никто не знал, где именно он упал, но теперь команда искателей смогла его найти.

Детали находки

Об этом случае сняли документальный фильм, в который также вошли кадры подводных поисков. Он рассказывает о последнем живом члене экипажа того поезда, 99-летнем Билле Чепмене.

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Как отмечают авторы, поезд с бортовым номером 3512 уже 77 лет находится на глубине тысячи футов (более 300 метров) на дне озера. На видео можно разглядеть корпус угольного локомотива, его массивный снегоочиститель и вагоны для древесины, хотя самой древесины уже давно нет.

Во время своего путешествия он должен был пересечь озеро Слокан в Британской Колумбии. Но когда оказался почти посреди озера, баржа, на которой он находился, наклонилась, и тонны металла упали вниз. Никто не знал, где оказались вагоны, ведь отследить их было достаточно сложно. Шанс найти потерянный локомотив появился только сейчас, благодаря современным технологиям.



Первые кадры, которые увидели искатели, когда нашли остатки поезда / Скриншот 24 Канала



Первые кадры, которые увидели искатели, когда нашли остатки поезда / Скриншот 24 Канала

Что теперь

Теперь, когда поезд найден, планируется поднять его на поверхность, вытащить, восстановить и снова запустить. Это кажется огромным делом, но авторы говорят, что оно вполне реалистично.

Предположительно, на это уйдет не один год работы, ведь специалистам придется выполнить немало сложных операций, чтобы поднять многотонные вагоны.

Видео

Если у вас есть полтора часа, чтобы посмотреть весь фильм на английском языке, то вот вам отличный вариант, как провести сегодняшний вечер, если вы не фанат "Дома дракона".

Полный фильм о поисках пропавшего поезда: видео