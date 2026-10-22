Windows Phone возвращается: фанат операционки Microsoft клонировал ее на Samsung Galaxy

Разработчик Омет Абейратне создал новую операционную систему ztOS, которая полностью воспроизводит интерфейс Windows Phone 8.1 на смартфонах Android. В настоящее время этот необычный проект находится на стадии альфа-тестирования и работает только на конкретном гаджете Samsung.

Плиточный интерфейс снова с нами

Как сообщает издание Windows Central, проект ztOS разработан на базе дистрибутива Arch Linux для архитектуры ARM. Новая система полностью воспроизводит графическую среду Windows Phone 8.1, то есть повторяет культовый дизайн плиток, анимации и других элементов интерфейса, но также содержит собственный набор базовых приложений.

В основе графической оболочки ztOS лежит проект ztMETRO. Компоненты этого интерфейса автор написал на языке C с использованием ускорения OpenGL. Разработчик также подготовил специальный инструментарий SDK для создания приложений на языках Python и Qt и добавил механизм обновления системы.

Важную роль в разработке проекта сыграла модель искусственного интеллекта Claude. Именно с помощью искусственного интеллекта удалось быстро написать необходимый код и реализовать замысел на практике.

Совместимость и текущее состояние проекта

В настоящее время проект находится на стадии ранней альфа-версии, поэтому создатель предупреждает о возможных сбоях. Сейчас операционная система ztOS работает исключительно на смартфоне Samsung Galaxy S9, а ее установка требует от пользователей осторожности и технических знаний. Хотя существует вероятность, что она будет работать и на других устройствах, не стоит пробовать это делать, если конкретный гаджет для вас важен.

Если вы все же хотите попробовать установить новинку, лучше выберите старое устройство, которое вам не будет жалко потерять, если оно в итоге превратится в "кирпич".