Windows Phone повертається: фанат операційки Microsoft клонував її на Samsung Galaxy

Плиточний інтерфейс знову тут

Як повідомляє видання Windows Central, проєкт ztOS розроблений на базі дистрибутиву Arch Linux для архітектури ARM. Нова система повністю відтворює графічне середовище Windows Phone 8.1, тобто повторює культовий дизайн плиток, анімації та інші інтерфейси, але також містить власний комплект базових застосунків.

В основі графічної оболонки ztOS лежить проєкт ztMETRO. Компоненти цього інтерфейсу автор написав мовою C із використанням прискорення OpenGL. Розробник також підготував спеціальний інструментарій SDK для створення додатків мовами Python та Qt і додав механізм оновлення системи.

Важливу роль у розробці проєкту відіграла модель штучного інтелекту Claude. Саме за допомогою штучного інтелекту вдалося швидко написати необхідний код і реалізувати задум на практиці.

Сумісність та поточний стан проєкту

Наразі проєкт перебуває на стадії ранньої альфа-версії, тому творець попереджає про можливі збої. Зараз операційна система ztOS працює виключно на смартфоні Samsung Galaxy S9, а її інсталяція вимагає від користувачів обережності та технічних знань. Хоча є ймовірність, що вона працюватиме на інших пристроях, не варто пробувати це робити, якщо конкретний ґаджет вам важливий.

Якщо ви хочете все ж спробувати встановити новинку, краще оберіть старий пристрій, який вам не буде шкода втратити, якщо він врешті перетвориться на цеглину.