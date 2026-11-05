Полиция Токио планирует использовать ИИ для воссоздания ДТП в 3D

Японские правоохранительные органы планируют создать систему, которая будет реконструировать дорожно-транспортные происшествия с помощью искусственного интеллекта, камер наблюдения и пространственных данных. Она может ускорить расследование, но в то же время создает риск появления вымышленных доказательств.

Столичное управление полиции Токио разрабатывает систему на основе искусственного интеллекта, которая сможет создавать цифровые реконструкции дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает The Japan Times.

Как будет работать система реконструкции ДТП?

Технология будет объединять записи камер видеонаблюдения с пространственными данными, собранными автомобилями для картографирования местности, оснащенными камерами.

Следователи смогут воспроизводить аварии на экране, измерять скорость движения автомобилей и расстояния между объектами. Также предусмотрена возможность просматривать событие с разных точек зрения: сверху, с места водителя или глазами пешехода, находившегося рядом.

Полиция планирует начать тестирование системы в июне 2027 года. Если испытания пройдут успешно, полноценное использование системы может начаться в январе 2028 года. Сейчас расследование ДТП часто требует длительных осмотров места происшествия. Из-за этого дороги могут перекрывать на несколько часов, что приводит к пробкам. Цифровая реконструкция потенциально позволит сократить время таких процедур.

Почему искусственный интеллект может создавать фальшивые доказательства?

Главный риск технологии заключается в том, что генеративный ИИ способен придумывать детали, которых не было в реальности. Если система неверно воссоздаст обстоятельства аварии, ее результаты могут ввести следователей или суд в заблуждение.

Проблема достоверности доказательств, созданных или обработанных искусственным интеллектом, уже возникает в судебных процессах. В США и других странах фиксировались случаи, когда юристы подавали документы с вымышленными судебными прецедентами, сгенерированными ИИ.

В 2024 году судья в штате Вашингтон запретил адвокатам обвиняемого по делу об убийстве использовать видео с мобильного телефона, которое было улучшено с помощью ИИ. Суд опасался, что обработанная запись может исказить восприятие доказательств и сбить с толку присяжных.

Где еще разрабатывают цифровые реконструкции?

Технологии воссоздания мест преступлений с помощью ИИ также исследуются в Европе. В июле 2026 года команда Мюнхенского технического университета и Баварского земельного управления уголовной полиции представила систему, способную объединять тысячи фотографий с места преступления в цифровую 3D-модель.

Она автоматически распознает и классифицирует объекты, а следователи могут виртуально исследовать реконструированную локацию даже после того, как физические улики уже недоступны. На ранней стадии находится и разработка исследователей из бельгийского Университета Гасселта. Они работают над инструментом на основе мультимодальных языковых моделей, который мог бы помогать правоохранительным органам и страховым компаниям.

Отдельные попытки применить подобные технологии были и раньше. В 2024 году полиция индийского города Пуна рассматривала цифровую реконструкцию резонансной аварии, в которой погибли двое пешеходов. Однако неизвестно, была ли эта система внедрена и использовались ли ее результаты в суде.

Таким образом, технология может сделать расследование ДТП более быстрым и наглядным. Но для ее использования в судебных процедурах важно обеспечить возможность проверить каждый элемент реконструкции и отделить реальные данные от сгенерированных алгоритмом предположений.